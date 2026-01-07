Undertaksmontör sökes
Vill du bli en del av ett väletablerat företag med stark sammanhållning och hög yrkesstolthet?
LEAB Undertak AB växer och söker nu fler undertaksmontörer till vårt team!
LEAB Undertak AB är ett etablerat och erfaret företag inom undertaksbranschen. Vi arbetar med såväl nybyggnation som renovering, och levererar alltid med kvalitet, noggrannhet och yrkesskicklighet. Våra kunder består av både byggföretag, fastighetsägare och offentliga verksamheter.Om tjänsten
Som undertaksmontör hos oss kommer du att arbeta med montering av olika typer av undertak, främst inom kontor, skolor, butiker och andra offentliga miljöer. Du har en viktig roll i att säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, tidsplan och med högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Montering av akustikundertak, väggabsorbenter och systemundertak
Förberedande mätning och planering
Samarbete med arbetsledare, platschefer och andra yrkesgrupper
Kvalitetssäkring av utfört arbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av undertaksmontage (meriterande men ej krav)
Är händig, noggrann och lösningsorienterad
Har god fysik och gillar att jobba praktiskt
Har B-körkort samt tillgång till egen bil (krav)
Är en lagspelare men kan också arbeta självständigt
Vi erbjuder dig:
Ett stabilt och växande företag med gott rykte i branschen
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Utvecklingsmöjligheter
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Placering: Tjänsten utgår från hemmet och arbetet utförs på olika platser runt om i Östergötland, främst i Linköping och Norrköping beroende på projekt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: mikael@leab-undertak.se
Märk din ansökan med "Undertaksmontör". Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på 013-154747 så berättar vi mer.
Välkommen till LEAB Undertak AB - här bygger vi framtidens akustiklösningar tillsammans
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leab Undertak AB
