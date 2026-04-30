Underssköterska Operationsenheten
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2026-04-30
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du redo att bli en viktig del av ett sammansvetsat team där du gör verklig skillnad - varje dag? Nu söker vi undersköterska till operationsenheten i Ljungby. Här trivs du som är positiv, nyfiken och gillar att jobba i team!
Operationsenheten i Ljungby är en av enheterna som går under anestesikliniken på sjukhuset och vi är cirka 50 engagerade medarbetare som tillsammans bedriver både planerad och akut operationsverksamhet på enheten.
Hos oss finns med 5st operationssalar samt 2st salar för endoskopi och mindre ingrepp. Operationsenheten bedriver akut och planerad operationsverksamhet med en högspecialiserad patientvård inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, Öron- näsa- hals barn och tandvård. Vi arbetar tvärprofessionellt, med fokus på hög kvalitet, patientsäkerhet och ett gott arbetsklimat.
Vi arbetar i en lärande och utvecklande miljö som för oss betyder att vi är prestigelösa och lär av varandra i våra team, har bred kunskapssyn, och har en positiv anda på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att du har en nyfikenhet, känner stolthet att arbeta i yrket och har förmåga att ge och ta konstruktiv kritik av dina kollegor. För att lösa problem och ge bästa möjliga vård behöver du kunna samverka. Kommunikationen är centralt.
Arbetsuppgifter
På operationsenheten får du ett intressant och omväxlande arbete. Som en del av teamet tillsammans med anestesi- och operationssjuksköterskan tar du patienten genom varje steg av operationen från förberedelse till eftervård. Ditt arbete kräver inte bara skicklighet utan också god fysik då det är vanligt förkommande med lyft och förflyttning av patienter.Handledning och undervisning av nya kollegor och andra besök på operationsenheten ingår i arbetet. Att du deltar i utvecklingsarbete på avdelningen ser vi som en självklarhet.
Du kommer läras upp och arbeta i både vår planerade och akuta verksamhet och under ett arbetspass kan det innebära att du växlar mellan dem båda. Som undersköterska hos oss har du en väldigt bred roll. Du kommer bli introducerad i vår tekniska utrustning och du kommer få ta del av våra interna övningar och kompetenshöjande insatser då verksamheten hela tiden utvecklas. På operationsenheten har vi en introduktion på 6 till 12 månader innan du känner dig helt självständig. Du kommer parallellt med den verksamhetsnära introduktionen också få ta del av våra interna utbildningar.
Tjänsten innefattar dag, kväll och helgtjänstgöring.
Är du nyfiken på att se hur en dag ser ut hos oss är du varmt välkommen att hospitera.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av akut-, operations eller intensivvård men inget krav. Meriterande om du har en YH-utbildning inom operationsvård. Då du arbetar i team och över professioner är det väldigt viktigt med god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Vi vädersätter din vilja av att lära dig och utvecklas och att du arbetar lösningsfokuserat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Önskeschema
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 278/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård

Kontakt
HR-konsult
Anita Elvenes anita.elvenes@kronoberg.se 0470-58 80 00
9884301