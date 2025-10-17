Undersköterskor till Valthornsgatans vårdboende
2025-10-17
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Med anledning av kommande pensionsavgångar och studieledigheter söker vi nu fler kollegor till vårt härliga arbetsgäng!
Att arbeta som undersköterska på Valthornsgatan innebär att du utgår från Individens behov i centrum (IBIC). Arbetet präglas även av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att se till det friska och locka fram personens egna förmågor.
I det dagliga arbetet ingår omvårdnadsuppgifter som bland annat innefattar hjälp med personlig hygien, förflyttningar och medicinska insatser utifrån delegering. I arbetet ingår även olika hushållssysslor och att bidra till aktivitet. Vid olika demenssjukdomar är det särskilt viktigt att du och övriga kollegor är uppmärksamma på tecken som kan indikera förändrat allmäntillstånd, då de boende inte alltid kan uttrycka exempelvis smärta.
Som undersköterska har du ett kontaktmannaskap till några av våra boende som innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva. Du har även nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Valthornsgatans vårdboende ligger naturnära i stadsdelen Ullstämma med goda förbindelser till centrala Linköping. Boendet har tre paviljonger med totalt 36 platser, 24 lägenheter för personer med demenssjukdom och 12 platser med inriktning psykiatri. Här finns flera gemensamma uteplatser och en stor trädgård med boulebana.
Du kommer i huvudsak tillhöra en av våra demensavdelningar även om arbetet kännetecknas av ett flexibelt arbetssätt mellan avdelningarna. Vi har ett nära samarbete med Järdalavägens vårdboende beläget i Ekholmen med 30 platser, vilket möjliggör nära kontakt med flera kollegor och ett verksamhetsöverskridande arbete.
Vi arbetar aktivt med aktiviteter för våra boende och har tillgång till en minibuss som möjliggör utflykter. Hos oss är även måltiden en viktig del av dagen och vi erbjuder alltid hemlagad mat från grunden. Vi har även börjat arbeta med nya digitala arbetsverktyg som skapar nya möjligheter i det dagliga arbetet.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 80-100% och din arbetstid kommer vara förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Du som söker
Vi söker dig som vill vara med och bidra med din kompetens hos oss på Valthorngatan!
Du behöver vara utbildad undersköterska och vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat med personer som har demenssjukdom. Det är även meriterande med erfarenhet av att utgå från ett lågaffektivt bemötande, arbetsmetoden IBIC samt kunskap om ett salutogent förhållningssätt.
Arbetsuppgifterna innefattar omfattande kundkontakt och dokumentation. Du behöver därför kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver även ha god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Vi genomför olika aktiviteter med de boende och ser därmed positivt på erfarenhet av att genomföra aktiviteter för andra. Det är meriterande med B-körkort för manuell växellåda.
Som person har du förmåga att samarbeta med andra och du kan skapa goda relationer med människor genom att vara lyhörd och smidig i din kommunikation. Du kan skapa kontakter och underhålla relationer. Din förmåga att lyssna och kommunicera hjälper till i relationerna på arbetet.
Vi ser att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är självgående och har förmågan att driva arbetet framåt. Du har förmåga att komma med nya idéer som du även omsätter i praktiken och som leder till resultat. Din tydlighet i kommunikationen och förmågan att säkerställa att budskap når fram är också värdefullt för oss.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Språktest ingår som en del i rekryteringsprocessen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16098
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
