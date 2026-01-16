Undersköterskor till Toftagården
2026-01-16
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Toftagården ligger i en av Växjös mest expansiva stadsdelar Sandsbro på Lancastervägen. Med endast 10 minuters bilväg från centrala Växjö jobbar du i en miljö där natur och sjö möts i trevlig harmoni. På Toftagårdens särskilda boende finns 27 lägenheter uppdelat på tre flyglar, varje flygel har 9 lägenheter.
Vi på Toftagården arbetar med stort boendefokus vilket innebär att du ger våra omsorgstagare det stöd de behöver i vardagen utifrån gemensamt uppsatta mål. I ditt dagliga arbete som undersköterska hjälper du omsorgstagarna med insatser såsom hygien, måltider, städ, tvätt och delegerade HSL-insatser. Du ansvarar tillsammans med aktivitetshandledare för att omsorgstagaren ska få sina sociala intresse tillgodosedda.
Vi arbetar i nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef och kökspersonal. Vi hjälps alla åt med att se till att våra omsorgstagare ska känna en meningsfull vardag.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska eller motsvarande.
Uppdraget bygger på mötet mellan människor och kräver därför god kommunikationsförmåga i svenska såväl skriftligt som muntligt. Du bör också ha grundläggande IT-kunskaper för att kunna dokumentera i våra verksamhetssystem.
Du har en grundsyn som stämmer med Växjö kommuns värdegrund. Du är trygg i din yrkesroll som undersköterska och trivs med att arbeta självständigt men även tillsammans med andra.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Arbetsgivare Växjö Kommun
Arbetsplats
Kontakt
Enhetschef
Emina Mahmutovic 0470-435 96 Jobbnummer
