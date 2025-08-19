Undersköterskor till Tallbacka
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.
Tallbacka äldreboende är centralt beläget och indelat i fyra avdelningar med särskilt boende och fyra avdelningar för personer med demenssjukdom.
Vill du ha ett arbete där du dagligen gör skillnad för människor och blir en del av vårt fantastiska team? Som undersköterska hos oss får du chansen att arbeta med varierande och meningsfulla uppgifter där ingen dag är den andra lik.
Vi söker, under erforderliga beslut, nu tio undersköterskor till Tallbacka. Dessa tjänster har en varierande sysselsättningsgrad på 50-100 %. I samband med din ansökan får du ange vilken eller vilka sysselsättningsgrader du är intresserad av.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du utifrån vår gemensamma värdegrund som innebär att de personer du möter får ett professionellt bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet. Tjänstgöring enligt schema med dagar, kvällar och helger.Kvalifikationer
Du som söker har undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. I arbetet som undersköterska på Tallbacka ingår bland annat:
- Individanpassad omsorg innebär att du alltid sätter de boende i centrum. Du har kännedom om de boendes behov och önskemål för att skapa en meningsfull tillvaro.
- Delaktighet. Vi arbetar för att de boende och deras anhöriga ska känna delaktighet.
- Samverkan och samarbete med alla personer som finns runt den boende. Det är övriga professioner som ingår i teamet, anhöriga och närstående.
- Utveckling. Vi behöver löpande ta oss an nya utmaningar och du kan bidra med de goda idéer som hjälper oss att utvecklas. Du bidrar med ditt engagemang och är lösningsfokuserad.
- Ledarskap. I din roll som undersköterska hos oss har du olika ledarroller. Du är kontaktperson, ombud, du introducerar nya medarbetare och handleder elever/studenter.
- Kvalité. Du är med och bidrar till att Tallbacka håller en god kvalitet. Du arbetar mot fastställda mål och med uppföljning och utvärdering av arbetet.
- Arbetsglädje. Vi är alla en del i arbetsmiljön. En positiv inställning, bra bemötande, flexibilitet, rak och ärlig kommunikation bidrar till en god miljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sysselsättningsgraden på tjänster är: 50% 64% 67% 75% 80% 85% 90% 100% samt natt tjänster 74,43% 77,67%Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Tveka inte att höra av dig till någon av våra rekryterande chefer:
- Jeanette Berg - 0940-141 65
- Ann-Marie Lindmark - 0940-141 14
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
