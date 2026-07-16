Undersköterskor till Spångagården
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-07-16
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Nu söker vi 4-5 undersköterskor till Spångagården. Här får du vara med och skapa en trygg, meningsfull och värdefull vardag för våra brukare.
Spångagården är ett vård- och omsorgsboende med både demensavdelningar och avdelningar för personer med andra omsorgsbehov. Vi samarbetar nära mellan avdelningarna för att kunna ge våra brukare en trygg, kvalitativ och sammanhållen omsorg.
Hos oss blir du en del av en erfaren och engagerad arbetsgrupp där du arbetar tillsammans med bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar personcentrerat och lägger stort fokus på gott bemötande, trygghet och kvalitet i omsorgen.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du stöd, service och omvårdnad utifrån varje brukares behov och förutsättningar. Du bidrar till en vardag där individens förmågor och önskemål tas tillvara.
I uppdraget ingår delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom medicinering, insulin och såromläggning samt löpande dokumentation i journalsystemet Viva. Du arbetar även med BPSD, genomförandeplaner och bemötandeplaner.
Du är fast omsorgskontakt för några brukare och samarbetar nära kollegor och andra yrkesroller i verksamheten. Vid behov stödjer du även arbetet på andra avdelningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet från äldreomsorg. Du känner dig trygg i att ta emot delegering och har god vana av omvårdnadsarbete samt dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i Viva eller annat journalsystem samt erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. I arbetet ingår att arbeta dag, kväll och varannan helg.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsfokuserad och ha ett gott bemötande. Du kan prioritera ditt arbete även när tempot varierar och har ett lugnt och professionellt sätt i mötet med brukare, anhöriga och kollegor.
Vi söker dig som vill bidra till ett gott samarbete och arbeta personcentrerat för att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest. Inför anställning behöver du även visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema. Dag, kväll och varannan helg
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Ida Tunberg Semester v ida.tunberg@eskilstuna.se Jobbnummer
10004206