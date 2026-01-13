Undersköterskor till särskilt boende
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för äldre? Vi söker nu undersköterskor till Järpegatans särskilda boende. Boendet ligger centralt i Grums, nära till busshållplats. Här finns 30 lägenheter fördelade på tre våningsplan, med både gemensamma utrymmen och en uteplats som inbjuder till gemenskap och utevistelse.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska utför du kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för de boende, samt att stärka och bevara det friska.
Du arbetar med ett professionellt, individanpassat förhållningssätt där respekt för människan, delaktighet och självbestämmande är grundläggande i allt du gör. Omvårdnads- och serviceinsatserna håller hög kvalitet och präglas av ett tydligt fokus på den enskilde.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Personlig omvårdnad
* Sjukvårdande arbetsuppgifter enligt delegering
* Matlagning och andra praktiska arbetsuppgifter i boendemiljön
* Stöd i den dagliga livsföringen utifrån individuella behov
* Bidra till meningsfulla aktiviteter och social gemenskap
* Dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagenKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll och arbetar professionellt utifrån gällande rutiner och riktlinjer.
Arbetet på särskilt boende innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett empatiskt, respektfullt bemötande som bidrar till trygghet för de boende och en god arbetsmiljö.
Du har hög servicekänsla, är lyhörd för de boendes behov och kommunicerar tydligt. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana, då dokumentation är en viktig del av arbetet. Du har även förmåga att hantera stressfulla situationer på ett professionellt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom särskilt boende, gärna inom demensvård, eller har specialistutbildning inom demens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att arbeta inom våra verksamheter ska du ha fyllt 18 år.
För anställning inom verksamheten krävs att du uppvisar ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget kan beställas till din digitala brevlåda. Vid beställning via post är handläggningstiden normalt en till två veckor. Du beställer det kostnadsfritt via polisen.se.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
