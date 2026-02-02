Undersköterskor till Röntgen i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
God diagnostik förutsätter tillgång till mer eller mindre avancerade diagnostiska tekniker. För att på ett rationellt sätt kunna bedriva en effektiv och säker medicinsk verksamhet med god kvalitet har vi samlat resurskrävande undersökningar inom verksamhetsområde diagnostik. Här ingår de medicinska specialiteterna bild- och funktionsmedicin, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och neuroradiologi.
Röntgen på Helsingborgs lasarett bedriver akutverksamhet dygnet runt. Här utförs ultraljudsundersökningar, datortomografi- och magnetkameraundersökningar, periferangiografi och traditionella röntgenundersökningar. Totalt är vi cirka 160 medarbetare inom olika yrkeskategorier som alla arbetar för att upplevelsen för patienten ska bli så bra som möjligt.
Välkommen till oss på Röntgen!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Är du undersköterska med ett intresse för röntgen och som trivs med ett arbete där du får stötta och hjälpa andra? Då kan du vara vår nya kollega!
Nu söker vi två undersköterskor till vårt engagerade team. Tjänsten är varierande och du kommer att få arbeta med allt från receptionsarbete och bokningar till att assistera vid röntgenundersökningar. Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i att se till att allt arbete kring patienten flyter på. Det gör du bland annat genom att på ett inlyssnande och tillmötesgående sätt vara behjälplig och se till att kollegorna i ditt team har bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa patienten. Att ge god service till läkarna och röntgensjuksköterskorna utifrån specifika behov är därför en stor del av arbetet. Samarbetet på avdelningen är avgörande för vår framgång och vi arbetar ständigt med förbättringar. Vi välkomnar därför om du har egna idéer och vill bidra till verksamhetens utveckling. Här är du med och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö för alla.
Eftersom allt arbete sker digitalt kommer du dagligen att arbeta med datorn som huvudredskap. Därför behöver du ha god vana av och trivas med att arbeta i digitala verktyg.
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med möjlighet till att utvecklas i din profession. Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion baserad på din erfarenhet och här finns goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, exempelvis genom internutbildningar. Vi arbetar även med att utveckla undersköterskans roll med olika delegeringar och ser därför gärna att du vill vara med och pröva nya spännande arbetssätt med oss. Hos oss får du ett närvarande ledarskap av våra tre enhetschefer som uppmuntrar till och ger goda förutsättningar för ständig utveckling.
Vi har fast schema och du kommer att arbeta dag, kväll samt var fjärde helg.Kvalifikationer
Som person ser vi att du är en prestigelös lagspelare som ser vikten av ett gott samarbete för patientens bästa. I rollen har du ett nära samarbete med röntgensjuksköterskor och läkare. Vi värdesätter därför att du trivs med att ge god service samt att du har ett flexibelt förhållningssätt, både inför att anpassa dig efter olika arbetssätt och till variationen av arbetsuppgifterna. Vidare är du van vid att hantera stressade och pressade situationer, i vilka du på ett lugnt och metodiskt sätt kan prioritera och ta en sak i taget. Därtill ser vi att du har ett omvårdnadsintresse och förmåga att bemöta patienter i olika situationer och tillstånd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och god vana av att arbeta i en IT-baserad miljö är krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete, röntgenarbete och/eller administrativt arbete. Likaså ser vi positivt på om du har vana av att arbeta självständigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
