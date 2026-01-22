Undersköterskor till Hemtjänsten, visstid
2026-01-22
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Verksamheten
Vi söker två undersköterskor till Hemtjänsten. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från vård och omsorg. Det är viktigt att du trivs med att ta ansvar och att du klarar att arbeta självständigt då vi ofta arbetar enskilt. Arbetstidens förläggning är dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska hos oss innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Arbetet innebär insatser hos brukaren i brukarens hem. Huvudsakliga arbetsuppgifter är hjälpa till med personlig omvårdnad såsom dusch, toalettbesök, mat mm utifrån individuella behov, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, utföra serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp mm samt att arbeta och dokumentera i olika system.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel, ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och inneha B-körkort. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift för att kunna kommunicera med brukare och övrig personal och för att kunna skriftligen dokumentera det som verksamheten och arbetet kräver. Vi utför språkkartläggning innan anställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som känner stolthet för yrket och som vill leverera god omvårdnad och service. Mycket av arbetet sker ensam och därför är det viktigt att du är ansvarstagande, lyhörd för den enskildes behov och att du snabbt kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Du ska även ha ett gott bemötande och en god empatiskt förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningstyp/arbetstider
Tjänsterna är på heltid och till och med 27-03-31 respektive 27-05-31. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden löpt ut.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), http://www.skinnskatteberg.se Kontakt
Enhetschef Hemtjänst
Sara Airaksinen sara.airaksinen@skinnskatteberg.se 0222- 51 56 96 Jobbnummer
