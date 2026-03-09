Undersköterskor till hemtjänsten Västerås stad
Västerås kommun / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att människor kan leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp och arbetar nära både kunder och kollegor i en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss får du möjlighet att utvecklas vidare i din roll som undersköterska.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Du stöttar våra kunder i deras vardag utifrån deras individuella behov och bidrar till trygghet samt förutsättningar för ett självständigt liv i det egna hemmet. Dina kunder tillhör områdena Centrum Norr eller Väster. Centrum Norr omfattar stadsdelarna City, Skallberget, Gideonsberg, Gryta och Rönnby. I område Väster ingår Bäckby, Hammarby, Råby och Vallby. Du tar dig enkelt mellan besöken med cykel som ditt främsta arbetsredskap.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av personlig omvårdnad, förflyttningar, städning, tvätt, måltider, aktiviteter, ledsagning samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. I ditt arbete uppmärksammar du förändringar hos kunderna i ett tidigt skede, vilket gör att vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Genom dina regelbundna besök bygger du en nära och förtroendefull relation med varje kund.
Du är även fast omsorgskontakt för ett antal kunder. Det innebär att ni tillsammans upprättar en genomförandeplan och att du ansvarar för att planerade insatser genomförs på bästa sätt. Dokumentation är en viktig del av arbetet och du fungerar också som en länk mellan kunden, anhöriga och andra viktiga personer i kundens närhet.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Det innebär att du behöver vara flexibel, lösningsfokuserad och kunna prioritera i dina arbetsuppgifter. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket kräver att du kan ta egna beslut samtidigt som du samarbetar väl i team. Samverkan med andra yrkesgrupper, exempelvis hemsjukvård, rehab och biståndshandläggare, är också en viktig del i arbetet kring kunden.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet. Du är en empatisk och serviceinriktad person med ett genuint intresse för att ge bästa möjliga vård och omsorg till de människor vi stöttar. Har du erfarenhet av arbete inom vården är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad undersköterska att söka.
Hemma hos våra kunder kan det finnas husdjur och därför behöver du känna dig bekväm i hem där exempelvis hund eller katt förekommer. Du bör inte heller ha allergier som inte kan hanteras med medicin.
Arbetet är fysiskt aktivt och innebär många förflyttningar under dagen, vilket gör att det är viktigt att du har god grundkondition och rörlighet.
Vi erbjuder
Tjänsterna är heltidsanställningar med arbetstid förlagd till dag, kväll och helg. Utifrån verksamhetens behov kan det även finnas möjlighet att arbeta enbart dag eller enbart kväll under en viss period.
Vi är inne i en utvecklingsresa där du får chansen att vara med från start, och där din erfarenhet kan göra skillnad. Tillsammans följer vi upp och utvecklar för att skapa de bästa förutsättningarna för både våra kunder och för dig som medarbetare. Hos oss erbjuds du ett omväxlande och självständigt arbete med mycket frihet under ansvar och stimulerande möten. Du ingår i en arbetsgrupp med stor vilja och engagemang för de vi finns till för. Tillsammans har vi en central roll i att stödja våra kunder så att de kan bo kvar i sina hem och leva självständigt.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
För att anställas som undersköterska måste du visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 kan du istället visa upp ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Jennie Larsson jennie.larsson@vasteras.se Jobbnummer
9784810