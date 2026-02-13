Undersköterskor till Hemtjänsten!
Kumla kommun / Undersköterskejobb / Kumla Visa alla undersköterskejobb i Kumla
2026-02-13
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du ha ett jobb där du får ge stöd och service till andra? Är du empatisk och kan lyssna in andra människors behov? Vill du ha ett meningsfullt jobb och göra skillnad i andra människors liv? Då kan du vara den person vi söker.
Hemtjänsten i Kumla kommun har som målsättning att ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare utifrån biståndsbeslut. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor.Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Hemtjänsten i Kumla växer så det knakar och vi står nu inför en spännande omorganisation där vi går från fyra hemtjänstgrupper till fem. Vi finns centralt placerade på hemtjänstens hus där all hemtjänst i kommunen utgår ifrån. Vi utövar hemtjänst i hela Kumla kommun och använder både cykel och bil som arbetsredskap.
Vi söker nu åtta undersköterskor för tillsvidareanställning hos oss.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemtjänsten får du ett varierande, utmanande och flexibelt arbete. Du kommer att träffa brukare i deras egna hem. De är i alla åldrar, befinner sig i olika skeden i livet och har olika behov.
Du kommer att utföra insatser i våra brukares egna hem. Insatserna avgörs av biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL), exempelvis personligomvårdnad och aktivering men kan även vara uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som utförs via delegation och på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, exempelvis att dela ut medicin. Vi jobbar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt och med fokus på att förebygga risker och vidta åtgärder om behov uppstår.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som motiveras av att ge stöd och omsorg till andra och som har förmågan att möta våra brukare med empati och respekt. Du är ansvarsfull och noggrann och har en personlig mognad.
Du behöver kunna kommunicera på ett strukturerat sätt. Du behöver även kunna upprätta, läsa och följa upp genomförandeplaner och utifrån din medicinska kompetens bedöma situationer och sätta in rätt åtgärder.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Även goda IT-kunskaper är bra att ha liksom erfarenhet av dokumentationssystem så som Life Care.
För att kunna arbeta som undersköterska behöver du ha godkända slutbetyg som undersköterska samt intyg från Socialstyrelsen kring skyddad yrkestitel.
Då vi söker flertalet undersköterskor till alla hemtjänstgrupperna behöver du kunna cykla. Vi har även bilburna hemtjänstgrupper där du behöver ha svenskt körkort. Ange detta när du söker.
Tillsättning av tjänsterna sker löpande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 23/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef
Zaid Emad zaid.emad@kumla.se 019-58 89 09 Jobbnummer
9740217