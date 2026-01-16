Undersköterskor till Hemtjänst Hästveda, vikariat
2026-01-16
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
Att arbeta som undersköterska i hemtjänsten innebär att du möter våra omsorgstagare i deras egna hem. Arbetet är praktiskt, varierat och stundtals fysiskt. Du rör dig mellan omsorgstagare, ofta med cykel eller bil och hjälper till med både vård och service i hemmet.
Arbetet kräver att du kan gå i trappor, böja dig, lyfta och ibland arbeta i trånga utrymmen. Det kan också förekomma tyngre moment, till exempel vid städning, bära hem varor vid inköp, eller när du hjälper omsorgstagare vid förflyttning mellan säng och rullstol.
Du följer basala hygienrutiner, bär arbetskläder och har ett respektfullt och professionellt bemötande mot både omsorgstagare, kollegor, anhöriga och andra personer vi möter i vårt arbete.
Det här kommer du få jobba med:
Hjälpa till med personlig omvårdnad, till exempel dusch, hygien, påklädning och toalettbesök
Tillaga eller värma enklare måltider och servera mat
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal
Hjälpa till med städning, tvätt, bäddning och sopsortering
Göra inköp och följa med på ärenden
Ge socialt stöd, samtal och promenader
Dokumentera i digitala system och rapportera enligt SBAR för att säkerställa god kvalitét och säker vård
Samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov
Vara kontaktman eller fast omsorgskontakt och tillsammans med den enskilde planera hur insatserna ska utföras
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska, både i läs, tal och skrift. Vi ser gärna att du ha erfarenhet från omvårdnadsarbete, men det är inget krav. För att du ska kunna ta dig runt i området behöver du ha B-körkort för manuellt växlad bil och kunna cykla.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och söker dig som är trygg, flexibel och tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att skapa relationer med ett respektfullt och hjälpsamt bemötande samt har förståelse för andra människors behov och känslor.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Övrigt
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten.
Vi genomför språktest för tjänster inom äldreomsorgen, därför kan du behöva genomföra ett test innan en eventuell anställning.
För att bli anställd som undersköterska hos oss behöver du uppvisa bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare om fast anställning som undersköterska 1 juli 2023. Bifoga detta i din ansökan.
I arbetet kan du komma i kontakt med både pälsdjur och tobaksrök eftersom vi utför arbete i enskildas hemmiljö.
Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Om du vill bo på landet, i en lugn miljö med gott om plats och möjlighet att pendla ligger Hästveda ovanligt bra till. Det geografiska läget i nordöstra Skåne, i gränslandet mellan Skåne och Småland, gör att du lätt når orter i båda länen. Hästveda ligger ca 2,3 mil från Hässleholm. Här har vi sjöar och natur kring knuten.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
