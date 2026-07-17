Undersköterskor till hemtjänst centrum
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2026-07-17
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där ditt engagemang verkligen betyder något? Som undersköterska hos Landskrona Omsorgs hemtjänst får du varje dag möjlighet att bidra till trygghet och livskvalitet för våra äldre. Du blir en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar en stabil och meningsfull vardag för Landskronas invånare.
Som undersköterska i hemtjänsten ger du stöd och omvårdnad till personer i deras egna hem och arbetar utifrån genomförandeplaner, beslut och bistandsbedömda insatser.. Arbetet är varierande och självständigt, och du tar dig mellan brukare med cykel eller bil beroende på verksamhetens behov. Du samverkar med kollegor, samordnare och legitimerad personal. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Utföra personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, på- och avklädning samt förflyttningar
• Genomföra beviljade SoLinsatser och delegerade HSLuppgifter enligt gällande rutiner
• Skapa trygghet och kontinuitet genom social samvaro och ett professionellt bemötande
• Observera förändringar i brukarnas hälsotillstånd och rapportera avvikelser
• Dokumentera utförda insatser och arbeta utifrån genomförandeplaner
• Följa gällande sekretess, kvalitets- och säkerhetsrutiner.
Hos Landskrona Omsorg blir du en del av en verksamhet där kvalitet, engagemang och omtanke genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med stort ansvar och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du får stöd av kollegor, samordnare och legitimerad personal samt arbetar i en organisation som strävar mot att värna om både brukare och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som möter andra människor med respekt, lyhördhet och empati. Du arbetar strukturerat och ansvarsfullt, har förmåga att planera ditt arbete och behåller lugnet även i stressiga eller oväntade situationer. Du är flexibel och serviceinriktad på ett sätt som underlättar mötet med både brukare och kollegor. Samarbete är en självklarhet för dig, och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Krav för tjänsten:
• Minst 18 år
• Utbildad undersköterska (eller har annan relevant utbildning/erfarenhet för tjänsten)
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Talar, läser och skriver på god svenska, då arbetet kräver kommunikation och dokumentation
• Grundläggande digital kompetens
• Cykelvana
Utöver dessa krav är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Vi ser gärna att du har någon vidareutbildning inom exempelvis demens eller psykiatri. Erfarenhet av dokumentation i Lifecare och/ eller Appva är också meriterande.
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vi eftersträvar en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Därför ansöker du genom att besvara urvalsfrågor som är kopplade till de kompetenser vi efterfrågar. I din ansökan bifogar du också ditt cv.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-30 Eller enligt överenskommelse, rekrytering sker löpande.
Arbetstid: Schema. Arbetet innefattas av dags-, kvälls- och helgpass.
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336639". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Madelene Bjelkenhoff MADELENE.BJELKENHOFF@landskrona.se Jobbnummer
10005050