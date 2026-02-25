Undersköterskor till hemtjänst Alen i Söderhamns kommun
2026-02-25
Har du ett starkt engagemang för människor? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Gillar du också att arbeta självständigt och att röra dig ute? Då kan du vara personen som vi söker, välkommen med din ansökan till hemtjänst Alen!
Ditt uppdrag
Ditt arbete kommer i huvudsak innefatta att hjälpa och stödja våra kunder i sin vardag med allt från personlig hygien, hjälp med mat, förflyttning, inköp och vanliga hushållssysslor.
I dina uppgifter ingår det även att dokumentera, upprätta genomförandeplaner och besvara trygghetslarm. I tjänsten ingår det att arbeta kvällar och helger på rullande schema samt frivilliga delade turer.
Vi har ett tätt samarbete med övriga hemtjänstgrupper som har sin lokal på samma område, du ska därför vara beredd på att det i perioder kan förekomma arbete i hela sektor Välfärd och inte bara inom hemtjänstområdet Alen.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorgsarbete. Då dator och telefon används som ett arbetsredskap behöver du ha viss dator- och telefonvana. Arbetet ställer även krav på dokumentation och kommunikation med olika parter vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Körkort för bil är ett krav för tjänsten.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat för situationen. Vidare är du en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är också viktigt att du är analytisk med en god förmåga att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Slutligen har du förmåga att se helheten, förstår din roll och ditt uppdrag samt ser till hela verksamhetens bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
