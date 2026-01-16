Undersköterskor till Gunnarskog hemtjänst
2026-01-16
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att ge människor trygghet och omtanke - varje dag.
Vi söker dig som uppskattar varierande arbetsuppgifter, som har ett stort hjärta och som trivs i ett team där vi stöttar varandra och möts med värme och respekt.
Som medarbetare inom Arvika kommuns vård och omsorg får du meningsfulla arbetsuppgifter och chans att utvecklas. Tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer har du ett viktigt uppdrag: att skapa en trygg och värdig vardag för våra omsorgstagare. Vi tror att även små insatser kan göra stor skillnad, och våra medarbetare gör detta med engagemang och professionalism, varje dag, året runt. Vi behöver nu utöka och förstärka vårt team med två nya undersköterskekollegor!Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Gunnarskogs hemtjänst är något alldeles extra. Här möts du av en erfaren arbetsgrupp med hög kompetens, där många har arbetat länge och skapat en kultur av omtanke och samarbete. Vi arbetar med att stöttar varandra i alla lägen så att ingen står ensam i sitt viktiga uppdrag.
Vi är oerhört stolta över att våra omsorgstagare år efter år ger oss toppbetyg - 100 % brukarnöjdhet i flera brukarenkäter i rad. Det är ett kvitto på den kvalitet, värme och respekt vi levererar varje dag. Hos oss är omsorgen inte bara ett arbete - det är ett hjärteuppdrag.
Vi söker en ansvarstagande, empatisk och lösningsfokuserad undersköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team. Hos oss arbetar du med verksamhetsanpassat schema, vilket ger dig viss möjlighet att påverka ditt schema för en bättre balans mellan arbete och privatliv.
För att trivas hos oss bör du tycka om att köra bil - turerna kan vara upp till 4 mil från hemtjänstlokalen. Alla nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, anpassad efter dina behov. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdstimme. Vi strävar alltid efter att skapa en god balans mellan arbete och privatliv.Dina arbetsuppgifter
Du utför medicinska och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), vilket innebär dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och avvikelserapporter. Vi arbetar ständigt för att utveckla hemtjänsten och använder flera digitala lösningar som stöd.
Som undersköterska medverkar du till att ge omsorgstagarna en trygg och meningsfull vardag. Du arbetar självständigt och professionellt, planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor, och bidrar till god kommunikation med omsorgstagare, närstående och andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill bidra med din kompetens och omtanke i vårt team. B-körkort är ett krav, samt tillgång till bil.
Som person är du flexibel, kommunikativ och självgående. Du har ett gott bemötande och ett stort intresse för vad som är viktigt för omsorgstagaren. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av helheten i vårt team, och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Vi söker en undersköterska för en tillsvidareanställning samt 1-2 vikarier med start snarast och med tjänstgöring till och med september, med möjlighet till förlängning. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-01-30
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
