Undersköterskor till Demenscentrum
Gislaveds kommun / Undersköterskejobb / Gislaved
2025-08-13
Jobbnummer
Publiceringsdatum2025-08-13
Nu söker vi engagerade undersköterskor till vårt team på Blomstervägens demenscentrum!
Tjänsterna är tillsvidare på 80-100%.
Blomstervägens demenscentrum är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Det finns 56 lägenheter för permanent boende samt 9 korttidsplatser. Vi erbjuder även dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att ge god omvårdnad och omsorg samt stötta hyresgästerna för att uppleva en meningsfull vardag. Du planerar det dagliga arbetet och förväntas genom kunskap och erfarenhet att bidra till verksamhetens utveckling. Det ingår även att dokumentera i våra verksamhetssystem vilket innebär goda datakunskaper. I arbetsuppgifterna ingår delegerade hälso- och sjukvårds uppgifter. I din arbetstid ingår det schemalagt APT, kvalitetsmöte och handledning. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
På Blomstervägen arbetar vi efter en personcentreradvård, vilket innebär att vården utgår ifrån den enskilde individen och vår uppgift är att förebygga, tolka, lindra olika symtom som demenssjukdom kan orsaka. Aktivering ingår i undersköterskans dagliga arbete tillsammans med aktiveringssamordnare. Vi arbetar i team där sjuksköterska, demenssamordnare, kvalitetssamordnare, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal ingår för att kunna se helheten kring individen.
Du är placerad på Blomstervägens Demenscentrum, viktigt att du kan vara flexibel i ditt uppdrag då en del av tjänsten kan vara placerad i annan kommunal verksamhet.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med minst godkänt eller annan utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdigt. Meriterande om du har en högskoleutbildning i psykogeriatrik,10hp eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du ska vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och arbeta efter uppsatta mål. Bevis från Socialstyrelsen lämnas in till arbetsgivaren i samband med ansökan. Rekryteringen sker löpande under rekryteringsperioden.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/319". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för vård- och omsorgsboende, Blomstervägen demenscentrum Kontakt
Sandra Lindgren 037181308 Jobbnummer
