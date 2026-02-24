Undersköterskor till Daglarmet
Kiruna kommun, Hemstöd / Undersköterskejobb / Kiruna Visa alla undersköterskejobb i Kiruna
2026-02-24
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Hemstöd i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska vid daglarmet innebär att svara på larm samt åka ut till brukarna för att tillgodose deras behov. Arbetet innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial vårdutbildning med inriktning undersköterska. Du har ett genuint intresse för att arbeta inom äldrevården och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt förhållningssätt och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det innebär att du är flexibel, trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har god datorvana, tillgång till BankID samt ett intresse för ny teknik, då arbetet kan innefatta montering och installation av exempelvis nattkamera och dörrlarm.
Det är meriterande om du har tidigare delegering.
B-körkort är ett krav.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Hemstöd Kontakt
Enhetschef
Anette Ljungberg Anette.Ljungberg@kiruna.se 0980-706 08 Jobbnummer
9759640