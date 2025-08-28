Undersköterskor till Akutmottagning i Lund
2025-08-28
Gör skillnad. Varje dag.
Är du utbildad undersköterska och vill arbeta på en arbetsplats där du möter ett drivet gäng som arbetar tätt? Letar du efter ett arbete som är spännande, stimulerande och lärorikt, där du ständigt utvecklas? Välkommen då att söka till oss!
Vårt arbete präglas av yrkesstolthet, hög vårdkvalitet och ett aktivt arbete för att vårda relationerna, där vi ser varje medarbetare som en viktig resurs för att främja en arbetsmiljö som bygger på välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Hos oss möter du många människor i livets alla skeden med snabba svängningar varje dag. Här får du möjligheten att göra skillnad och lära dig något nytt varje dag.
På akutmottagningen bedrivs högspecialiserad akutsjukvård och vi är en av Skånes universitetssjukhus (Sus) största verksamheter. Vi tar hand om 65 000 patienter per år, vilket gör att vi idag även räknas som en av Sveriges största akutmottagningar. Mottagningen är sjukhusets ingångsport och det är här majoriteten av patienterna påbörjar sin vistelse. Här möter du många människor vilket gör att arbetstempot ständigt varierar och ingen dag är den andra lik. Vi är 200 medarbetare som tillsammans ansvarar för det första akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öron-, näs- och halsverksamhet.
Följ med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på akuten genom att titta in på vårt instagramkonto. https://www.instagram.com/akutmottagningenlund/Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vi är glada över att hälsa nya undersköterskor välkomna till vår verksamhet och ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta leverera högkvalitativ vård och service till våra patienter.
I rollen som undersköterska hos oss består din arbetsdag av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom högspecialiserad akutsjukvård. Du utför omvårdnaden för patienter och arbetar i team med bland annat sjuksköterskor och läkare. Din första tid på akuten arbetar du i våra linjelösa team för att stärka din kliniska blick och lära känna akutens rutiner. Efter ca ett år blir du introducerad på akutrummet för att ta emot prio1-patienter. Efterhand som du arbetar på akuten får du introduktion i att ta emot öron-, näs- och halspatienter på jourtid. Som undersköterska hos oss på akuten har du också möjlighet att gå en gipsintroduktion, för att få kompetens att arbeta med ortopedflödet.
Den standardiserade introduktionstiden är fem veckor, men det kan i samråd med enhetschef och handledare anpassas individuellt. Vi erbjuder ett introduktionsprogram med uppstart två gånger per år och det ges tillsammans med nyanställda sjuksköterskor.
Hos oss finns det goda möjligheter att få vara med och utveckla verksamheten. Vi erbjuder vår personal regelbundna utbildningar både internt och externt i ett kompetenshöjande syfte. På akutmottagningen i Lund erbjuder vi ett schema med kvotavtal, vilket innebär att det finns möjlighet att minska veckoarbetstiden. Du arbetar 37 timmar per vecka med kombinerad dag, kväll- och nattjänstgöring samt två helger på fem veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete som undersköterska inom sjukhusverksamhet såsom akutmottagning eller akutsjukvård. Därtill får du gärna ha specialistutbildning inom akutsjukvård samt erfarenhet av arbete med öron-, näs- och halspatienter.
För att trivas i rollen som undersköterska hos oss är det viktigt att du kan samarbeta i stressade situationer, samt har lätt för att ställa om vid ändrade omständigheter. Du har god självkännedom och är lyhörd gentemot patienter och kollegor i din omgivning. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
