Undersköterskor sökes dag, kvällar och helg

2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Fören Judiska Hemmet i Stockholm
Vi söker undersköterskor eller vårdbiträden dag, kväll och helg som är intresserade av att arbeta vid behov på Judiska Hemmet i Hammarbyhöjden, Stockholm. Restid från Stockholms central är ca. 10 min. Judiska Hemmet drivs av en icke vinstdrivande ideell förening och vi har totalt 76 lägenheter med inriktning somatik och demens.
Förmåner är subventionerade måltider samt friskvårdsbidrag. friskvårdsbidraget är 3300 kr per år.
På Judiska Hemmet arbetar vi som brinner för att sätta de boendes behov och önskemål i fokus. Att arbeta hos oss innebär att du får lära känna den judiska kulturen. Vi följer judiska traditioner och har kosher mathållning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som ansvarstagande, bemötande, initiativ - och samarbetsförmåga. Det är önskvärt att du har minst 1- 2 års yrkeserfarenhet och du ska behärska svenska språket både i tal och i skrift.
Rekrytering sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Den som söker ska ha undersköterska utbildning och gärna erfarenhet från äldrevård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Via mail
E-post: joe.brereton@fjsh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timanställning". Arbetsgivare Fören Judiska Hemmet
121 48 JOHANNESHOV Arbetsplats
Judiska Hemmet Kontakt
Enhetschef
Joe Brereton joe.brereton@fjsh.se Jobbnummer
9600629