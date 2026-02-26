Undersköterskor
2026-02-26
Annagården korttidsboende
Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!
På Annagården finns trettio rum för korttid-, växelvård och avlastning. Boendet ligger centralt med närhet till kollektivtrafik, hamnen, centrum, bibliotek, kyrka och Stadsparken. Annagårdens korttidsboende är ett boende för den som tillfälligt inte kan bo i sitt hem. Här bor personer som har ett tillfälligt försämrat hälsotillstånd, behöver rehabiliteras efter en sjukhusvistelse, väntar på en utredning kring framtida behovs- eller stödinsatser eller för att få vård i livets slutskede. Vårt mål är att bedriva en professionell vård och omsorg med individens behov i centrum.
På Annagården arbetar vi med inriktning mot ett aktiverande förhållningssätt och vardagsrehabilitering. Bakning, sång och musik, olika sorters spel, tidningsläsning, social samvaro är andra aktiviteter som också bedrivs på enheten.
Nu söker vi undersköterskor som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet på Annagården!
Att jobba med människor är fantastiskt! Hos oss får du ett aktivt och varierande arbete som ger dig härliga minnen och erfarenheter för livet. I Västerviks kommun arbetar vi utifrån ett salutogent perspektiv, vilket innebär att ditt uppdrag är att se det friska; motivera, uppmuntra och stödja den enskilde individen med delaktighet och inflytande. Var med och bidra till livskvalité varje dag!
Uppdraget innebär tjänstgöring under dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi arbetar med insatser utifrån SOL och HSL. Arbetsuppgifterna består till exempel av sedvanliga omvårdnadsinsatser, rehabilitering, delegerande hälso- och sjukvårdsinsatser, tex. läkemedelsadministrering, såromläggning, diverse skattningar m.m.
Vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterskor, rehabteam och biståndshandläggare.
Vi söker dig som är:
• Kommunikativ och har en hög grad av social kompetens
• Flexibel och samarbetsvillig. Det är viktigt att du är en lagspelare.
• Empatisk och lyhörd, du bryr dig genuint om andra människor
• Respektfull och värnar om varje människas integritet
• Din positiva attityd bidrar till en härlig arbetsmiljö och boendemiljö.
• Trygg, stabil och har förmågan att sätta dig in i de äldres perspektiv
• Ansvarstagande och planerar ditt arbete efter de boendes behov
• Självständig och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på korttidsboende, inom äldreomsorgen, i sjukhusmiljö eller annan likvärdig erfarenhet
Du kan tala och skriva flytande på svenska. Vi arbetar med digital dokumentation vilket innebär att du behöver kunna arbeta i digitala miljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten. Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Vill du veta hur det är att vara anställd i Västerviks kommmun? Klicka på den här länken:
Kommunen som arbetsgivare - Västerviks kommun (https://www.vastervik.se/Jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-arbetsmarknadsinsatser/kommunen-som-arbetsgivare/)
Är du nyfiken på Västervik? Välkommen att hitta hem https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Känns detta som en tjänst för dig? Då vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så är du varmt välkommen att ansöka redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
