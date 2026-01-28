Undersköterska vikariat Lindgården, Rydaholm
Värnamo Kommun / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2026-01-28
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning
Lindgården är ett särskilt boende i Rydaholm.
Vi söker 1 undersköterska till avdelning 3 Demens.
Vi söker dig som är något ut över det vanliga, med hjärta för att arbeta med äldre människor. Du som vill göra skillnad för våra äldre tveka inte att söka!
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och varannan helg.
Som person är du noggrann, positiv och har förmågan att arbeta självständigt och i team. Lätt för att skapa relationer och vara lyhörd inför äldres behov.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och
genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. I
arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Delegering av medicin.
Vi ser det som meriterande om du har demens utbildning.Anställningsvillkor
From och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och man måste ansöka om intyg från socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Du ska ha godkända betyg i svenska tal och skrift.
Före erbjudande av anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer kommer förekomma under ansökningstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, särskilt boende Lindgården 3 Demens Rydaholm Kontakt
Enhetschef Monika Carlberg 0370-776025 Jobbnummer
9708695