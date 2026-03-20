Undersköterska/vårdbiträde till Möjetorps vårdboende
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Välkommen till en arbetsplats där varje dag innebär meningsfulla möten och där du tillsammans med dina kollegor är en viktig del i att skapa en meningsfull vardag för våra äldre invånare. Vi söker nu två nya kollegor till Möjetorps vårdboende.
I rollen som undersköterska/vårdbiträde tillgodoser du individens behov och skapar en trivsam tillvaro. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utföra omvårdnadsuppgifter såsom hjälp vid förflyttningar, personlig hygien och medicinska insatser. Vi strävar efter att skapa möjligheter till social samvaro och engagerar oss i olika aktiviteter som sång, matlagning, trädgårdsarbete och mycket mer. Vi arbetar utifrån "Individens Behov i Centrum" (IBIC) och har ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på det friska och stödjer varje individs egna förmågor.
Som en del av vår arbetsgrupp kommer du inte bara att utföra omvårdnadsuppgifter, utan du kommer även att få utvecklas i din roll. Du tilldelas ett kontaktmannaskap för ett antal individer, där du deltar i välkomstsamtal och tillsammans med individen planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplaner och dokumentation i systemet Treserva. Dessutom ingår nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter. Vi ser din roll som mer än ett jobb - det är en möjlighet till personlig utveckling.
Din arbetsplats
Möjetorps vårdboende ligger i naturnära Hjulsbro. Hos oss har vi tre avdelningar med totalt 21 platser. Syrenen och Blåklinten med inriktning på somatik, samt Liljan som fokuserar på demensvård. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp med 25 undersköterskor och vårdbiträden. På boendet arrangerar vi olika aktiviteter för brukarna och du som medarbetare deltar i planeringen.
På Möjetorp vårdboende arbetar vi mycket med verksamhetsutveckling där du som medarbetare spelar en viktig roll. Vi arbetar med ombudsroller, där du i din tjänst arbetar för att driva utvecklingen på boendet framåt. Vi använder oss av välutvecklad välfärdsteknik i vårt arbete och digitala system såsom BEATA och Welfare. På Möjetorps vårdboende ser vi hela tiden möjligheten till att bli bättre!
Din arbetstid är förlagd dag, kväll och varannan helg.
Du som söker
Vi söker dig med en slutförd gymnasieutbildning och det är meriterande om du har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av omvårdnadsarbete är ett krav, och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom. Vi uppskattar om du har kunskap om salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande och arbetssättet IBIC. Eftersom kommunikation är avgörande inom äldreomsorgen förväntar vi oss att du kan kommunicera väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Digital kompetens är också viktigt, och erfarenhet av att dokumentera i journalsystem ses som meriterande.
Som person är du självgående, ansvarsfull och har förmågan att driva ditt arbete framåt. Du trivs i samarbete med andra, är tydlig i din kommunikation och besitter en empatisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situationer.
Om du vill vara en del av en arbetsgrupp som strävar efter att göra varje dag meningsfull och stimulerande, är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Möjetorps vårdboende.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16912
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
