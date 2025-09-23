Undersköterska/vårdbiträde till Luossa Hemstöd
2025-09-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Ditt arbete som Undersköterska/ vårdbiträde kommer vara att planera, utföra och dokumentera vård- och omsorg utifrån varje enskild brukares förutsättningar, behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg, vård och aktiviteter för att känna välbefinnande så långt det är möjligt. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och du kommer att utföra arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen efter delegering från sjuksköterska. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas, och vara med och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har studerat vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete samt kunskaper om demenssjukdomar.
Vi värdesätter hög empatisk förmåga och stora engagemang för äldre människors välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Att se till brukarnas olika behov och möjligheter är en självklarhet för dig.
Det är viktigt att du har ett professionellt och respektfullt bemötande samt en förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer. Du har en positiv inställning och bidrar till ett positivt arbetsklimat för att främja ett gott samarbete. Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. I arbetet ingår även dokumentation i systemet Life Care. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B ses som meriterande.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
