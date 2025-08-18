Undersköterska/vårdbiträde till Björkskatans hemtjänst!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-08-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hejsan!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Vi på Björkskatans hemtjänst söker en engagerad kollega till vårt härliga team! Tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet för våra brukare varje dag. Vi startar dagen i vår lokal på Höstvägen 7. Där går vi igenom dagens uppdrag innan vi ger oss ut. Du tar dig mellan hembesöken med bil, cykel eller till fots.
För en trygg start får du en individuellt anpassad introduktion. Du arbetar enligt schema med pass dag, kväll och helg. Tillträde sker enligt överenskommelse. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som vårdbiträde/undersköterska i hemtjänsten erbjuder du omsorg och stöd till våra brukare i deras egna hem. Du genomför besök både självständigt och tillsammans med kollega, och möter flera olika brukare under en arbetsdag. Antalet besök per pass varierar.
Dina arbetsuppgifter är både omväxlande och viktiga. Du arbetar för att ge våra brukare möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv, trots eventuella funktionsnedsättningar eller sjukdomar. I ditt arbete ingår att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att ge bästa möjliga vård och stöd, anpassat efter varje brukares behov och förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Mobilisering och förflyttning
• Socialt stöd
• Läkemedelshantering
• Dokumentation i brukares journaler enligt socialtjänstlagenKvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst krävs ett genuint intresse och engagemang för att ge stöd och hjälp till människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.
• Har god digital kompetens och kan hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.
• Har godkända betyg i svenska, som lägst motsvarande årskurs 9.
• Kan transportera dig mellan hembesök med cykel och/eller bil när arbetsuppgifter inte ligger inom gångavstånd från arbetsplatsen.
Som person är du hänsynstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Undersköterskeutbildning är meriterande.
Låter detta som en spännande möjlighet? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C263839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Hansi Brorsson 0920-45 30 00 Jobbnummer
9461767