Undersköterska/Vårdbiträde
Care of you i Jönköping AB / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-08-05
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Undersköterska
Söker du ett flexibelt, relationsskapande och ansvarsfullt arbete? Då ska du läsa vidare då vi på Care of You söker nya vikarier. Vi söker främst dig som har gått omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning och har erfarenhet inom hemtjänst. Tjänsten är på heltid.
Care of You är en hemtjänstutförare i Jönköping. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet till personer med behov av hemtjänst, för en avgörande positiv betydelse i den enskildes vardag och upplevelse av välbefinnande. Vår målsättning är att bedriva Jönköpings bästa hemtjänst med hjälp av de bästa medarbetarna. Vi strävar efter att du som medarbetare mår bra på jobbet och trivs på arbetsplatsen. Vi bemöter varandra med respekt och tar gemensamt ansvar för verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra omvårdnadsarbete utifrån kundens önskan, behov och beviljat biståndsbeslut, enligt gällande riktlinjer och lagstiftning. Dokumentation, rapportering och delegerade arbetsuppgifter från hemsjukvården ingår i arbetet. Ditt uppdrag innebär att hjälpa till med allt det som kunden inte klarar av själv i vardagen. För oss är det viktigt att ha ett gott och respektfullt bemötande, där vi tillsammans arbetar för att ge kunden ett meningsfullt liv.
Vi erbjuder dig ett arbete där du bidrar till kundens välmående och livsglädje. Att arbeta inom äldreomsorg innebär att ge god omvårdnad och social omsorg till de äldre. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider och aktiviteter, tvätt och städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss är det meriterande med relevant erfarenhet och/eller utbildning inom vård och omsorg. Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus. Som anställd hos oss är det viktigt att du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår från allas lika värde. Du har en öppen och positiv attityd då du har kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med kundens bästa i fokus.
För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt med fokus på kundens behov och önskemål krävs det att du har god kunskap i svenska språket i både tal och skrift. Vi vill gärna att du uppvisar betyg i svenska. I arbetet ingår det även att dokumentera. Då vi har många kunder med utländsk bakgrund är det ett krav att kunna tala arabiska. För att arbeta hos oss krävs B-körkort samt körvana. För att säkerställa hög kvalitet i vår vård och omsorg ser vi gärna att du som inte har vårdutbildning har de nödvändiga förkunskaperna. Vi kommer att prioritera kandidater som har de förkunskaper som krävs.
För att kunna arbeta som timvikarie behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret måste uppvisas personligt och oöppnat. Du beställer utdraget själv från polisens hemsida här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen till ett intressant arbete där du ger och får oändligt mycket tillbaka.
Vi arbetar löpande med intervjuer. Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Hos oss får du:
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Care of you i Jönköping AB
(org.nr 556705-0587)
Kompanigatan 5 (visa karta
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553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022761