Undersköterska/Vårdare till Mobila teamet
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-09-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi i ordinärt boende arbetar för att ge människor vi är till för rätt utförda insatser utifrån deras behov, utförda med respekt och gott bemötande och på så sätt skapa trygghet.
Mobila teamet verkställer Trygg hemgång till de som har ett behov av stöd vid hemgång efter
sjukhusvistelse. Vi synliggör eventuella framtida behov av hjälpinsatser hos brukaren.
Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra brukare. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som har stöd av oss ska känna trygghet att bo kvar i sitt hem.
Mobila teamet kartlägger, motiverar och stödjer brukarens förmågor att bo kvar i det egna hemmet. Som undersköterska/vårdare är din roll att kartlägga behovet av hjälpinsatser samt stödja och motivera brukaren till en självständig vardag. Du arbetar i ett team med andra undersköterskor/vårdare, men samverkar även med andra verksamheter, så som hemtjänstgrupper och biståndshandläggare. Du förväntas ta ett stort eget ansvar och arbeta utifrån självständiga bedömningar. Att dokumentera utförligt har en viktig roll i arbetet.
Vid placering hos Mobila teamet har du hela kommunen som arbetsområde, detta utifrån var brukarna som blivit beviljad Trygg hemgång bor. Vi samarbetar även med närliggande områden.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att få fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad, demens, vardagsrehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort, behörighet B samt tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Jeanette Krånglin, enhetschef 0660-265077 Jobbnummer
9502763