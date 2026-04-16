Undersköterska till Vårdcentralen Råå
2026-04-16
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och vill prova på ett omväxlande och utvecklande arbete? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Vårdcentralen Råå ligger i södra delen av Helsingborg, bara ett stenkast från havet, med bra tåg- och bussförbindelser. Hos oss är vi drygt 50 anställda som tar hand om våra 11 400 listade patienter. Dessa patienter erbjuder vi ett brett utbud av mottagningar inom diabetes-, astma/Kol-, hypertoni-, äldrevårds- och distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral. Vi strävar också efter att alla patienter ska få en egen namngiven läkare, och att patienter med kroniska sjukdomar regelbundet blir kallade från en väntelista till besök. Detta för att säkerställa en god och kvalitativ vård för våra patienter.
Alla personalgrupper arbetar tvärprofessionellt och teambaserat och dörrarna står alltid öppna för kollegiala frågor och diskussioner. Vi har dagligen ett kort morgonmöte för att hålla alla ajour med vad som händer i verksamheten. Därutöver strävar vi alltid efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Vi erbjuder dig som medarbetare hos oss goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare och patienter samt en hög vårdkvalitet.
Vi arbetar utifrån våra ledord; kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Tillsammans med fyra kollegor ansvarar du för den interna och externa provtagningen. I ditt dagliga arbete ingår även EKG, blodtryckskontroller, mindre såromläggningar och suturtagningar samt assistera sjuksköterskor och läkare vid diverse undersökningar. Det kan även finnas möjlighet att jobba med andra ansvarsområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du som söker har minst två års erfarenhet av att arbeta på vårdcentral eller på akutmottagning samt goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Har du inriktning akutsjukvård/sjukvård är det meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har stor erfarenhet av provtagningsarbete och om du tidigare har arbetat i programmet PMO.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team tillsammans med medarbetare både inom din egen och andra professioner. Du är duktig på att planera, strukturera och organisera ditt arbete. Du har förmåga att prioritera och ställa om när det behövs, är noggrann, trygg och stabil samt ser till patienterna utifrån deras olika behov. Som person är du lyhörd och empatisk samt har ett positivt förhållningssätt och visar ett stort engagemang i ditt arbete. Vidare har du lätt för att samarbeta och tycker om en variation av arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du, precis som vi, har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring. Därutöver har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319302".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Skåne
223 81 LUND

Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården

Kontakt
Sara Appeltofft, Verksamhetschef 0725-86 50 68
