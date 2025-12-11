Undersköterska till Vårdcentralen Kävlinge
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Kävlinge Visa alla undersköterskejobb i Kävlinge
2025-12-11
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Kävlinge
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu en undersköterska för en tillsvidareanställning till oss på Vårdcentralen Kävlinge.
Mitt i en expansiv region ligger Kävlinge, en spännande kommun som präglas av tillväxt. Hit är det lätt att ta sig från exempelvis Malmö, Lund eller Helsingborg. Vårdcentralen ligger centralt i Kävlinge och har en viktig roll i att ge god vård till invånarna. Vi erbjuder vård för hela människan och Vårdcentralen Kävlinge har idag drygt 10 400 listade patienter i varierande ålder och bakgrund.
På vårdcentralen finns bland annat läkar- och sjuksköterskemottagning, barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), diabetesmottagning och fysioterapeutisk verksamhet. Hos oss samarbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare, psykolog, receptionist och kurator för att ge den bästa möjliga vård och service. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Nu har du möjligheten att vara med på vår resa att fortsätta utveckla Vårdcentralen Kävlinge. Vi välkomnar en engagerad och driven undersköterska som vill slå följe med oss mot målet att bygga vår vårdcentral kring kvalitet, tillgänglighet och en riktigt god upplevelse för varje patient.
Du arbetar du nära dina kollegor inom olika yrkeskategorier men främst tillsammans med dina tre undersköterskekollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en trygg arbetsmiljö och patientsäker vård. Ett flertal medarbetare har arbetat på vårdcentralen i många år och på senare tid har vi fått tillskott av nya kollegor. Det ger idag en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta på labbet, där möter du människor i alla åldrar som strömmar genom vårdcentralen. Du kommer även arbeta på vår undersköterskemottagning med bokade patienter och utöver det ingår du i vårt akutteam någon dag i veckan. I tjänsten kan du också komma att assistera läkare vid mindre operationer och undersökningar. Variationen i arbetet ger en god arbetsmiljö och breddar din kompetens.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Har du läst enligt tidigare programstruktur är det meriterande med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Det är även ett krav med goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från primärvården är det meriterande. Vidare ses det som fördelaktigt om du har goda datakunskaper samt kunskap i journalsystemen PASiS och PMO.
Då vi är en väl sammansvetsad grupp med högt i tak är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med teamarbete. Vi ser gärna att du är trygg i din yrkesroll samt stresstålig och flexibel inför de varierande arbetsuppgifter som kan uppkomma under en arbetsdag. För oss är det också viktigt att du är serviceinriktad mot såväl patienter som kollegor. Då vi är måna om att anställa medarbetare som passar i just vår verksamhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas.
Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Nadia Fuentes, Enhetschef 072-464 08 98 Jobbnummer
9639466