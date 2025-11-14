Undersköterska till vårdcentral
2025-11-14
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Vi på Ros care vårdcentral söker nu en engagerad undersköterska till vårt team inom hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Här får du möjlighet att kombinera patientnära vård i hemmet med kliniskt arbete på vårdcentralen - inklusive provtagning .Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Självständiga hembesök inom hemsjukvård (sårvård, medicinhantering, kateterbyte m.m.)
Provtagning (venös ) samt hantering av laboratorieprover
Stöd i mottagningsarbete.
Samverkan med läkare, sjuksköterskor och övrig personal
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen (eller motsvarande)
Har erfarenhet av provtagning (venös )
Har erfarenhet av hemsjukvård - meriterande men ej krav
Är flexibel, trygg i din yrkesroll och har ett professionellt bemötande
B-körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: steven.youssef74@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ros Care Vårdcentrum AB
(org.nr 559101-5481)
Tomtbergavägen 4-6 (visa karta
)
145 67 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605838