Undersköterska till vårdcentral

Ros Care Vårdcentrum AB / Undersköterskejobb / Botkyrka
2025-11-14


Vi på Ros care vårdcentral söker nu en engagerad undersköterska till vårt team inom hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Här får du möjlighet att kombinera patientnära vård i hemmet med kliniskt arbete på vårdcentralen - inklusive provtagning .

Publiceringsdatum
2025-11-14

Arbetsuppgifter
Självständiga hembesök inom hemsjukvård (sårvård, medicinhantering, kateterbyte m.m.)
Provtagning (venös ) samt hantering av laboratorieprover
Stöd i mottagningsarbete.
Samverkan med läkare, sjuksköterskor och övrig personal

Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen (eller motsvarande)
Har erfarenhet av provtagning (venös )
Har erfarenhet av hemsjukvård - meriterande men ej krav
Är flexibel, trygg i din yrkesroll och har ett professionellt bemötande
B-körkort är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: steven.youssef74@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ros Care Vårdcentrum AB (org.nr 559101-5481)
Tomtbergavägen 4-6 (visa karta)
145 67  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9605838

