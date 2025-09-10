Undersköterska till Ungdomsmottagningen i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med frågor om ungas sexualitet och hälsa? Är du kreativ, nytänkande och trivs med att bedriva utvecklingsarbete? Då kanske detta är en tjänst för dig - välkommen till oss på Ungdomsmottagningen i Malmö!
I Region Skåne finns elva fysiska ungdomsmottagningar (UM) och UM Skåne Online. Vi är organiserade i fem områden med varsin enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Malmö är Skånes största enhet med drygt 35 anställda.
Våra ungdomsmottagningar är välfungerade och trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Personalen består av kuratorer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi arbetar med ungdomar i åldern 12 år till och med 22 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom psykisk och sexuell hälsa.
Läs mer om ungdomsmottagningen på https://www.umo.se/.

Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska till vårt team på Ungdomsmottagningen i Malmö. Hos oss erbjuds du en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra.
Din roll som undersköterska hos oss är viktig då du tar emot ungdomarna i receptionen. Där hjälper du ungdomarna bland annat med att boka tider och dela ut kondomer. Du har också kortare samtal med ungdomarna gällande sexuellt överförda infektioner (STI) och säkrare sex, ger kortare information samt vid behov informerar om andra enheter. Du utför journalföring i PMO. I rollen ingår även arbete på blodtrycksmottagning, posthantering, beställning av förråd och tvätt samt medverkan i utåtriktad verksamhet såsom studiebesök. Vid behov assisterar du också vår läkare och våra barnmorskor vid undersökningar. I rollen ingår även ansvar för brand- och säkerhet samt miljö.
Arbetet sker i samarbete med mottagningens övriga yrkesgrupper. Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott tvärprofessionellt omhändertagande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på mottagning och/eller i reception. Därtill ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i PMO.
Du som person är lyhörd, kommunikativ samt ser ett trevligt bemötande och att ge god service som självklarheter. Vidare har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor, du har en positiv grundsyn och en genuin vilja att arbeta förebyggande. Arbetet förutsätter ett stort engagemang och respekt för ungas livsvillkor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
