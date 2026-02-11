Undersköterska till Tibble Vårdcentral!
2026-02-11
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tibble Group AB i Upplands-Bro
Undersköterska till lab och hemsjukvård - Tibble Vårdcentral
Välkommen till oss på Tibble Vårdcentral - en växande och mycket uppskattad vårdcentral i Kungsängen med stora ambitioner att erbjuda den bästa primärvården.
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta i hemsjukvården. Erfarenhet från arbete på vårdcentral och inom hemsjukvården är meriterande.
I hemsjukvården arbetar du nära en distriktssköterska som ansvarar för planering och hembesök. Tillsammans besöker ni patienter med behov av exempelvis medicindelning, insulinadministrering, omläggningar och andra vårdinsatser i hemmet. En läkare är också knuten till teamet och deltar regelbundet i ronder, vilket skapar ett tryggt och strukturerat medicinskt omhändertagande.
Vi tror att du är en flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad person med ett stort hjärta för både patienten och teamet. Du bidrar med positiv energi, stabilitet och en lösningsfokuserad inställning.
Tibble Vårdcentral är belägen i rymliga, nyrenoverade lokaler i centrala Kungsängen, med goda kommunikationer med pendeltåg och buss. Vi är en läkardriven vårdcentral med cirka 6000 listade patienter och ett sammansvetsat team med starkt engagemang för patientnära vård.
Anställningsform: Deltidstjänst
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kungsängen
Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
