Undersköterska till Skutskärs vårdcentral
2026-02-13
Skutskärs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Skutskärs vårdcentral!
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna att du arbetar heltid men är öppna för dialog kring tjänstgöringsgraden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi satsar på trygga anställningar och hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ha ett varierande och utvecklande arbete. I rollen ingår sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom att ta emot patienter i receptionen, arbeta på laboratoriet, utföra blodtrycksmätningar och EKG samt assistera läkare och andra professioner i olika arbetsuppgifter. Du arbetar i team och har även egen mottagning.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen samt har erfarenhet inom primärvård. Har du erfarenhet av flexlab, provtagningsarbete och Cosmic är det meriterande.
Din kompetens
Vi söker en positiv, driven och flexibel undersköterska som trivs med varierande arbetsuppgifter och patientkontakt. Du har hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du ser lösningar, vill utveckla din roll och är trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Skutskärs vårdcentral ligger på fem minuters promenadavstånd från tågstationen och det är lätt att pendla från både Gävle (17 km) och Uppsala (9 mil). Vi har 9 000 listade patienter och är 38 medarbetare. Alla yrkesområden finns representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och vår verksamhet är du välkommen att kontakta gruppchef Anneli Eriksson Nylund på e-post: anneli.eriksson@regionuppsala.se
(../Recruitments/mailto:) eller telefon: 018-611 02 05.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
