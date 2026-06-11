Personlig assistent hos en härlig ungdom i Alingsås
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-06-11
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill jobba i vårt team under sommaren som personlig assistent hos en 19-årig tjej. Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är ett sommarvikariat på deltid med arbetstider på dag, kväll och helg under juli och augusti. Det finns sedan möjlighet att fortsätta jobba under hösten.
Du kommer stötta med personlig omvårdnad, kommunikation och aktiviteter. Hon bor med sin familj och deras hund i Alingsås. Det här är en aktiv och glad tjej som gärna är utomhus oavsett väder. Ofta brukar hon kasta boll, promenera eller bada. Du är behjälplig och delaktig under hela aktiviteten, både för att inspirera och för tillsyn.
Som person är hon social. Hon har inget tal utan visar vad hon vill. Hon förstår vad du säger och kan följa instruktioner. Med tiden kommer du vara ett stöd för henne i kommunikation med andra. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av AKK eller kan använda bilder och tecken som stöd till kommunikationen.
Du kommer även utföra vissa hushållsuppgifter, som härrör till kundens funktionsvariation.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden söker dig som:
• Är kvinna
• Är aktiv och tycker om att vara utomhus
• Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Tål pälsdjur
• Har kunskap eller erfarenhet av funktionsvariationer, gärna autism
• Gärna har B-körkort
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat under juli och augusti. Det finns möjlighet till fortsatt tjänst.
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Tillträde: Omgående, upplärning & utbildning bokas in i juni.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-07-05
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 3249
Hicham Hussein, Verksamhetschef , 010-130 3616
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894314-2048779". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Näverlursgatan 34 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9959856