Undersköterska till Silvergruvans korttidsenhet
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra skillnad på riktigt? Nu söker vi en kollega till korttidsenheten på Silvergruvans vård- och omsorgsboende? Ansök nu!
Silvergruvans korttidsenhet erbjuder kommunal vård och omsorg till människor som av olika anledningar inte kan bo hemma under en kortare tid.
Det kan vara personer som har varit inlagda på sjukhus och behöver rehabilitering innan de kan flytta hem igen. Det kan också vara personer som inte kan bo kvar hemma och som behöver särskild vård och omsorg en tid innan de flyttar till ett vård- och omsorgsboende.
I arbetet på korttidsenheten gör du skillnad genom att bidra till kortidsgästens livsglädje och välmående. Du får möjlighet att utvecklas och använda din fulla kompetens som undersköterska. Insatserna följs regelbundet upp på team-möte och samverkan på planeringsmöte tillsammans med kortidsgästen, anhöriga, socialsekreterare samt övriga professioner i hyresgästens nätverk. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Målet är att hyresgästen ska återgå till ett självständigt liv.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö där du får ta ansvar och kan göra skillnad. Vi välkomnar din kunskap och kompetens samt ser fram emot ditt bidrag till arbetsgruppen.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet. Ta chansen att göra skillnad i människors liv!
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
Det är meriterande med vidareutbildning inom vård och omsorg. Du ska ha tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete och det är en fördel om det är inom korttid. Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå de gemensamma målen. Du är respektfull, öppen och positiv i möten med andra och du har alltid hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Therese Alexandersson therese.alexandersson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3660109 Jobbnummer
9647588