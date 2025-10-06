Undersköterska till Ortopediavdelning i Lund
Verksamhetsområde (VO) ortopedi består i nuläget av tre vårdavdelningar varav en är förlagd i Lund och två i Malmö. Ortopediavdelningen i Lund är en akutvårdsavdelning med 21 vårdplatser. Profilområdet på avdelningen är riktat mot akuta patienter med vanligt förekommande ortopediska diagnoser och patienter med protesrelaterade infektioner där vi erbjuder avancerad medicinsk och kirurgisk behandling. På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell.
I Lund finns ett av Sveriges sarkomcentrum där vår avdelning bidrar med högspecialiserad vård och behandling inom sarkom till patienter från södra Sverige. Vår breda kompetens gör att du kommer arbeta med den multisjuka och vuxna patienten i varierad ålder.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som undersköterska arbetar du med varierande arbetsuppgifter som inkluderar både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering, vilket ger dig möjlighet att utvecklas och anta nya utmaningar. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. Teamet arbetar även nära kurator och receptarie för ett holistiskt perspektiv.
Verksamheten erbjuder dig ett varierande, stimulerande och lärorikt arbete där du ges möjlighet till personlig utveckling och utbildning. Eftersom utveckling är viktigt för oss ser vi gärna att du är engagerad i avdelningens fortsatta utvecklingsarbete. Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån din befintliga kompetens. Tillsammans med en erfaren kollega, klinisk lärare, omvårdnadsledare och enhetschef vägleds du in i ditt nya arbete.
Då vi värnar om våra medarbetares kompetensutveckling erbjuder vi dig under din anställning ett antal utbildningsdagar med fördjupningsföreläsningar inom olika områden. Som arbetsgivare erbjuder vi dig flextid och friskvårdsbidrag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom sjukhusvård, särskilt önskvärt är om denna erfarenhet är från ortopedisk verksamhet. Då du som undersköterska arbetar i Melior och andra administrativa system ser vi gärna att du har god datorvana.
Du trivs med teamarbete och vill bidra till en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. Vidare känner du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som för utveckling av verksamheten. Vi värdesätter också att du, precis som vi, ser ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor som en självklarhet. Då vi arbetar i en akut verksamhet krävs det även att du kan ställa om till olika tempon och anpassa dig till situationerna du står inför. Därtill arbetar du utifrån Region Skånes värderingar som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
