Undersköterska till Ortopeden, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-07-13
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länsverksamhet Ortopedi är en länsklinik som finns på tre orter, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länsverksamheten bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. Här ingår även den Ortopedtekniska avdelningen samt Vårdhotellet vid Sundsvalls sjukhus. Verksamheten präglas av en gemensam värdegrund där ansvarstagande för patienten, verksamheten och varandra står i centrum. Vi använder våra gemensamma resurser och arbetar med öppenhet och respekt och professionalism i alla möten. På Ortopedavdelningen bedrivs både preoperativ och postoperativ omvårdnad av patienter med ortopediska skador och sjukdomar. En viktig del av vårdförloppet är individanpassad smärtbehandling och tidig mobilisering, vilka är avgörande faktorer för att främja återhämtning, minska komplikationer och skapa de bästa förutsättningarna för patientens rehabilitering. Inskolning kommer att ske inom teamet med mer erfaren personal. Interna utbildningar kommer att erbjudas.
Vi söker nu 2 undersköterskor på vikariat till ortopeden i Sundsvall. Tjänsterna är på heltid fördelar på dagar, kvällar och helger. Tillträde 2026-08-31.
ArbetsuppgifterPre och postopvård
Arbeta förebyggande kring risk för trycksår, fall och undernäring.
Sedvanliga USK uppgifter på en akut vårdavdelning..
Arbetar nära sjuksköterska med övervakning och omvårdnad av Ortopediska pat.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete på vårdavdelning
Har erfarenhet av akutsjukvård
Har 1-2 års arbetslivserfarenhet av yrket
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Björk katarina.bjork@rvn.se +4660135296 Jobbnummer
10000768