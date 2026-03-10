Undersköterska till Operationsavdelningen, Piteå sjukhus
2026-03-10
Vill du jobba i ett sammansvetsat team nära patienten? Kom och bli en del av ett engagerat och kompetent gäng som jobbar med patienten i fokus!
På operationsavdelningen vid Piteå sjukhus, som ingår i länsklinik ortopedi, bedriver vi planerad dagtidsverksamhet med fokus på trygg, säker och personcentrerad vård. Vi har ett brett uppdrag och opererar främst ortopediska patienter, men även inom kirurgi, urologi, gynekologi och Öron/Näsa/Hals. Hos oss är du en viktig del av helheten, där operationsavdelning, uppvakningsavdelning, dagkirurgisk mottagning och sterilcentral samverkar för patientens bästa.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på operationsavdelning eller uppvakningsenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker därför dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och kvalitetsmedveten.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på vår dagkirurgiska operationsavdelning blir du en viktig del av teamet kring patienten genom hela det perioperativa flödet. Arbetet är varierat och innebär ett nära samarbete med anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och läkare.
På operationsavdelningen deltar du i förberedelser inför kirurgiska ingrepp, assisterar vid patientpositionering, säkerställer att utrustning och material är i ordning samt arbetar aktivt för att upprätthålla en hög hygienisk standard. Du bidrar även till att skapa trygghet för patienten både före och efter ingreppet.
Arbetet omfattar också tjänstgöring på uppvakningsenheten, där du tillsammans med ansvarig sjuksköterska övervakar patienter i det postoperativa skedet. Här följer du upp patientens allmäntillstånd och medverkar till en säker och trygg återhämtning.
Utöver detta ingår arbetsuppgifter på vår dagkirurgiska mottagning. Där möter du patienter inför och efter operation, utför kontroller enligt rutin, ger praktisk information samt stöttar i administrativa moment kopplade till patientflödet.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande och utvecklande arbete i en verksamhet med högt tempo, god teamkänsla och stort fokus på patientsäkerhet och kvalitet
• Möjligheten att arbeta brett inom dagkirurgi och vara en betydelsefull del av patientens vårdkedja
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2026-06-01. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Christian Ingvarsson christian.ingvarsson@norrbotten.se 0920-28 36 23 Jobbnummer
9786465