Undersköterska till omsorgen i Tärnaby
Storumans kommun / Undersköterskejobb / Storuman Visa alla undersköterskejobb i Storuman
2026-01-23
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storumans kommun i Storuman
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du är en trygg person och kan arbeta självständigt och även samarbeta med andra. Du arbetar utifrån en helhetssyn och tar ansvar för delegerade arbetsuppgifter. I arbetet får du möjlighet att uppleva glädjen i att bidra till att personer ges god omsorg och trygghet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg. Det är viktigt att du har förmåga att sätta dig in i andra människors situationer och behov. Vi arbetar med helheten kring våra boenden och därför samarbetar vi med andra professioner såsom sjuksköterska, fysioterapeut, men även med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.
ÖVRIGT
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Enhetschef
Camilla Karlsson camilla.karlsson@storuman.se 0722339843 Jobbnummer
