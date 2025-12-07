Undersköterska till Meliva Fredriksdals vårdcentral
2025-12-07
Undersköterska till Fredriksdal vårdcentral - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du som undersköterska en nyckelroll i teamet - med möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en trygg och nära vård i vardagen. Publiceringsdatum2025-12-07Om tjänsten
På Meliva Fredriksdal vårdcentral arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, administrativ personal och andra yrkeskategorier. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av mottagningsarbete, provtagning på labb, patientservice samt administrativa uppgifter som receptionsarbete och bokning.
Du är en viktig del av verksamhetens dagliga flöde och bidrar med både struktur, service och ett gott bemötande till våra patienter. Vi strävar efter ett gott samarbetsklimat och en gemensam vilja att utveckla vården.
Vi erbjuder dig
En stabil och inkluderande arbetsmiljö där samarbete står i centrum
Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner
Kollegor med hög kompetens och stort engagemang
Närhet till erfarna yrkesgrupper i ett tvärprofessionellt team
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet från primärvård
Har god datorvana och trygghet i administrativa uppgifter
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande är:
Erfarenhet av journalsystem Webdoc
Erfarenhet av labb, provtagning, administrativt arbete
Kunskap i andra språk än svenska
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Sarah Sörqvist
Roll: Bitr. verksamhetschef
Mail: sarah.sorqvist@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb.
Meliva AB https://meliva.se/
Mölndalsvägen 77 (visa karta
)
412 85 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva Fredriksdals vårdcentral Jobbnummer
