Undersköterska Till Mava/stroke
2026-02-04
MAVA/stroke tillhör internmedicin och har 25 vårdplatser. Här vårdas akut sjuka patienter med medicinska problem. Huvuddiagnoserna på avdelningen är njursjukdomar, gastro, intoxer, diabetes, elektrolytrubbningar, blodcancer, anemier och stroke. Vi har även patienter med andra medicinska problem. Vi arbetar för snabba flöden och korta vårdtider. I varje vårdlag arbetar sjuksköterska, undersköterska och läkare tillsammans med patienten i fokus. Paramedicinsk personal ingår i teamet. Avdelningen har två akutvårdssalar för kontinuerlig övervakning av särskilt sjuka patienter. Strokeenheten hanterar stroke i det akuta skedet, där även behandling som trombolys med övervakning ingår.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
På MAVA/stroke fördelas arbetet på varje vårdlag mellan sjuksköterska och undersköterska och tillsammans ansvarar man för vårdlagets patienter. Nattbemanningen fördelas på två sjuksköterskor och tre undersköterskor. Utöver vårdlagen har vi en receptionist och en vårdplanerare.
Som undersköterska kommer du bland annat arbeta med
• patientnära omvårdnad och omvårdnadsdokumentation
• provtagning och assistera vid undersökningar
• nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och paramedicin
• att identifiera risker och utföra åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen.
Hos oss får du
• en fördjupad introduktion
• tillgång till mentor under din första tid
• gå interna/externa utbildningar
• en bred kunskap inom akutsjukvård
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar önskeschema
• möjlighet till eget ansvarsområde.
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för patienternas välbefinnande. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera den omväxlande vardagen på en medicinsk akutvårdsavdelning. Du är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du har ett fint bemötande och ser respektfull, lyhörd och empatisk kommunikation som ett viktigt verktyg i kontakten med patienter, närstående, medarbetare samt andra interna och externa aktörer. Vi välkomnar både erfarna och nyutbildade undersköterskor.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• ha mycket goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av undersköterskeyrket och har erfarenhet av arbete på akut vårdavdelning inom slutenvården.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker snarast möjligt.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
