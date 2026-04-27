Undersköterska till Malmö stad
Malmö kommun / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-04-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252756
Ett jobb som gör skillnad - varje dag!
Som undersköterska i Malmö stad är du med och skapar trygghet, värdighet och livskvalitet för äldre Malmöbor. Hos oss får du ett meningsfullt arbete, trygga anställningar och möjlighet att välja den verksamhet och arbetstid som passar dig bäst.
Vi söker nu undersköterskor till flera verksamheter inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Annonsen avser samtliga lediga tjänster - både tillsvidareanställningar och vikariat längre än 6 månader. Rekrytering sker löpande utifrån verksamheternas aktuella behov. Dessutom gör vi nu en satsning på äldreomsorgen och utökar antalet undersköterskor på våra vård- och omsorgsboenden.
Ta gärna del av intervjuer med våra kollegor och läs mer om våra verksamheter: https://h7.cl/1naf4
Välkommen med din ansökan!
Därför ska du välja Malmö stad
Trygga anställningar - tillsvidare eller längre vikariat (minst 6 månader)
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Stort kollegialt stöd och nära samarbete mellan professioner
En stor arbetsgivare som därmed kan ge bra utvecklings- och karriärmöjligheter
Läs mer om oss som arbetsgivare, personalförmåner, lönestatistik och mycket mer på https://malmo.se/Jobb.html

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ger du omvårdnad och stöd utifrån varje vårdtagares individuella behov. Arbetet präglas av ansvar, engagemang och ett professionellt bemötande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, dusch, toalettbesök och påklädning
Medicinska insatser på delegation av legitimerad personal, t.ex. blodsockermätning och såromläggning
Praktiskt stöd i vardagen som matlagning, städning, inköp och tvätt
Dokumentation av utförda insatser i journalsystem
Kontakt och samverkan med anhöriga samt andra yrkesgrupper i förvaltningen
Du motiverar och stimulerar vårdtagarna till att bibehålla sin självständighet och arbetar i nära samarbete med bland annat hemsjukvård, rehabilitering och biståndshandläggare.
Välj den verksamhet som passar dig bäst
Ta del av våra olika verksamheter för att se var du kan göra störst skillnad och som passar dig bäst:
Hemtjänst: Du arbetar självständigt i vårdtagarens hem och tar dig fram med cykel eller bil. Här finns möjlighet att arbeta dagtid (07.00-15.30) eller kvällstid (15.00-23.00).
Vård- och omsorgsboende: Du arbetar i team och ger omvårdnad, stöd och tillsyn på våra boenden. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid (06.45-16.00 eller 12.00-22.00), vilket innebär att du behöver kunna arbeta dag- och kvällspass.
Korttidsboende: Du möter vårdtagare som vistas på något av våra boenden under en begränsad period, exempelvis efter sjukhusvistelse. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid (06.45-16.00 eller 12.00-22.00), vilket innebär att du behöver kunna arbeta dag- och kvällspass.
Störst behov just nu finns inom hemtjänsten - välj gärna detta alternativ om du vill göra skillnad där behovet är som störst!
Se var våra verksamheter finns: https://bit.ly/KartaMalmöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen, eller intyg på fast anställning som undersköterska 1/7 2023
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god digital förmåga och kan dokumentera i digitala system
Kan cykla, och i vissa fall har B-körkort (krav för vissa tjänster i hemtjänst)
Erfarenhet inom vård och omsorg är ett krav för korttidsboende och vid nattjänstgöring
Meriterande:
Erfarenhet av demensvård och/eller personcentrerad omvårdnad
Erfarenhet av systemen LifeCare, Procapita, Flexite, Senior Alert eller BPSD
Flerspråkighet
Vem är du som person?
Vi ser gärna att du är kommunikativ och samarbetsinriktad, lösningsfokuserad samt är serviceinriktad, lyhörd och är trygg i mötet med andra.
Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet och dig som nyligen fått din yrkestitel.
Viktig information
Vid anställning behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ utdraget direkt i samband med din ansökan: http://bit.ly/polisens-blankett
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla Malmös mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur.
Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Följ oss gärna på https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorg/.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare eller vikariat om minst 6 månader.
Timanställning: Annonsen omfattar inte kortare vikariat, timanställning eller deltidsanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Flertalet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi behöver inget personligt brev, men ett uppdaterat CV krävs när du ansöker.
Vi på Rekryteringsservice tar emot din ansökan och, om du uppfyller kraven, börjar vi matcha den med rätt tjänster och delar den med rekryterande chefer. I ett första steg av rekryteringsprocessen genomförs en digital intervju med vår AI-chattrobot Hubert, när det passar dig.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer kan du läsa https://malmo.se/Jobb/Lediga-jobb/Soka-jobb-med-skyddade-personuppgifter.html.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20252756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Kommunal Skåne Sektion 4 malmo-vard-omsorg.skane@kommunal.se Jobbnummer
9878342