Undersköterska till Liljebacken i Tärnsjö
2025-10-03
Nu har du chansen att bli en av oss på team Liljebacken.
Som undersköterska hos oss får du en uppskattad och viktig roll. Tillsammans skapar vi en fin tid för våra brukare på vårt boende!
Rollen
- Du stöttar vid personlig omvårdnad och hjälper till med sysslor som exempelvis handling och städning.
- Du hjälper till för att möjliggöra olika aktiviteter i vardagen och social samvaro.
- Du dokumenterar enligt socialtjänstlagen, utför läkemedelsgivning och rehabiliteringsinsatser efter delegering.
- Du utför lokalvård i våra gemensamhetsutrymmen och är med i kvalitets och utvecklingsarbete.
Det här är vi
Vi som arbetar här på Liljebacken är ett härligt gäng och vi känner verkligen att vi har ett givande, tacksamt och roligt jobb. Vårt jobb är viktigt och vi är viktiga för de som vi finns till för. Vi fyller dagarna med aktiviteter, skratt och samvaro och ger möjlighet till ett mer självständigt liv. Det känns gott i hjärtat.
Arbetstiden är fördelad på dagar, kvällar och helger. Du arbetar i dagsläget 2 av 5 helger (ej i rad).
Är det här du?
Vi vill att du:
- Är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen, eller kan visa att du hade en tillsvidareanställning som undersköterska per 230701.
- Har goda kunskaper i svenska, och är van att dokumentera på dator och att rapportera både muntligt och skriftligt.
- Är ansvarstagande, trygg, engagerad, analyserande och har lätt för att samarbeta.
- Kan sätta dig in i andra människors perspektiv och situation.
- Har förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete.
- I stressade situationer kan behålla lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar.
Har du erfarenhet av dokumentation i system, exempelvis VIVA eller APPVA, är det meriterande. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret och har genomgått utbildningsmodellen Stjärnmärkt via Svenskt Demenscentrum är de extra värdefullt för oss.
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Ersättning
