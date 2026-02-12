Undersköterska till korttidsboende
2026-02-12
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Vi söker nu en undersköterska till vår enhet för korttid och växelvård belägen på Brogården.
Totalt finns 7 avdelningar i ett nyrenoverat hus, fördelat på 5 avdelningar med demensvård och 2 för kortid/växelsvårdsplatser. Vi arbetar mycket med samplanering inom boendet vilket innebär att arbete inom andra avdelningar kan vara aktuellt på vissa arbetspass. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg, stresstålig och lyhörd för kundens behov. Som undersköterska hos oss ger du service och personlig omvårdnad till våra kunder. Vi vill att du har tydlig kundfokus, arbetar personcentrerat och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat utifrån kund och situation. Arbetet innefattar också rehabiliterande arbetssätt, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, samt arbete med kvalitetsregiser som t ex BPSD.
Vi lägger stor vikt vid bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande i kontakten med våra kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterska/omvårdnadsutbildning enligt gymnasieskolan eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen, rehabilterande arbetsätt samt arbete med personer med demenssjukdom. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och lyhörd för kundens behov.
Du skall kunna dokumentera enligt SoL och HSL, ha goda goda digitala kunskaper samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket.Anställningsvillkor
Sunne kommun tillämpar sina tjänster på årsarbetstid.
Arbetstid: enligt schema förlagd till - dag, kväll och helg.
Sunne kommun tillämpar parfym och tobaksfri arbetstid.
Tjänsten är ett vikariat med start 260301.
Inför anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret"). Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
För att vara aktuell för anställning inom socialtjänsten behöver du uppvisa ett giltigt personbevis från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sunne kommun, Socialtjänst
Therese Skoglund 070-2303745
