Undersköterska till korttidsavdelningen
Götene Kommun / Undersköterskejobb / Götene Visa alla undersköterskejobb i Götene
2025-12-29
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene Kommun i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzisPubliceringsdatum2025-12-29Beskrivning
Korttidsavdelningen är en kommunövergripande resurs med 7 platser och är belägen på äldreboendet Kastanjegården.
Korttidsvård kan beviljas av flera olika orsaker när omvårdnadsbehovet för tillfället inte kan tillgodoses i eget boende. Korttidsvården beviljas för en avgränsad tid, undantaget vård i livets slutskede.
Korttidsvård kan erbjudas den
• som har ett sviktande hemförhållande av olika anledningar.
• vars hälsotillstånd har försämrats men inte är i behov av akutsjukvård/sjukhusvård.
• som behöver omvårdnad i livets slutskede.
• som inte klarar av att få sin rehabilitering i hemmet.
Avdelningen erbjuder även avlösning, avlastning och växelvård om detta inte kan lösas inom det egna hemvårdsområdet. Korttidsvistelsen kan även innebära utredningar om kommande behov.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du för den personliga omvårdnaden med stor vikt på ett salutogent synsätt och utifrån socialtjänstlagen. Du utför delegerade arbetsuppgifter åt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i form av träningsprogram och vissa medicinska uppgifter. Du deltar i team, vårdplaneringar och dokumenterar dessa möten samt upprättar/uppdaterar genomförandeplaner i samspel med vårdtagare och anhöriga.
Korttidsavdelningen har inriktning mot palliativ omvårdad och rehabilitering.
Kvalifikationer
Undersköterska/omvårdnadsprogrammet.
Vi söker en flexibel person som gillar snabba förändringar och som har erfarenhet från någon av våra specialområden inom palliativ omvårdnad och rehabilitering. Du ska vara intresserad av att arbeta med äldre och kunna arbeta självständigt och professionellt i omvårdnaden. Du skall ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi kräver god datorvana, då vi dokumenterar med hjälp av IT-stöd. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Villkor
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbete dag, kväll och helg ingår i tjänsten.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonserings tiden, så sök redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Arbetsplats
Korttidsavdelning Kontakt
Magdalena Mashkovska 0511-386852 Jobbnummer
9664989