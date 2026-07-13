Undersköterska till kirurgmottagningen
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-13
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På urologmottagningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare tillsammans. Vi utgör ett bra team som samarbetar över gränserna, och vi har roligt på jobbet.
På urologmottagningen bedrivs urologisk specialistvård. Vi har läkarmottagningar med undersökningar och behandlingar, sjuksköterske- och undersköterskemottagningar, polikliniska operationer och telefonrådgivning. Till urologmottagningen i Hudiksvall söker vi nu en undersköterska som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du kommer att ingå i en stabil arbetsgrupp få en trygg introduktion i arbetet av erfaren personal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska på urologmottagningen bidrar du till att ge en vård av hög kvalité med fokus på patientens säkerhet. Vårt goda arbetsklimat och laganda gör att vi trivs tillsammans vilket märks bland annat genom låg personalomsättning. Vi arbetar gemensamt för en bibehållen god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. I rollen som undersköterska hos oss får du ett varierande arbete med arbetsuppgifter som omfattar såväl praktiska moment som administrativa uppgifter.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att assistera vid undersökningar och behandlingar i samband med läkarbesök och polikliniska operationer
• tidsbokning och planering till våra mottagningar
• egen mottagning när du blivit trygg i din roll.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad arbetsgrupp där du kommer ha ett nära samarbete med trygga och erfarna kollegor
• ett självständigt och varierande arbete med goda möjligheter att vara med och påverka både verksamheten och ditt eget arbete
• möjlighet till flexibelt arbete i den mån verksamheten tillåter det
• en viktig och central roll, där du har möjlighet till vidareutveckling inom urologi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och nyfiken i ditt sätt, har ett genuint intresse för urologi samt har förmågan att se möjligheter i det du gör. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du är uppmärksam och tillmötesgående och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar initiativ, arbetar målfokuserat samt har förmågan att fatta egna beslut och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du ser även till verksamhetens helhet och har förmågan att anpassa dig i olika typer av föränderliga situationer samt är öppen för och intresserad av förändring och utveckling.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av kirurgisk/urologisk vård, mottagningsarbete samt är bekant med vårdsystemen Cosmic och Min vård Gävleborg.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Välkommen med din ansökan!
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Josefin Karlsson, Kommunal josefin.karlsson@regiongavleborg.se Jobbnummer
10000685