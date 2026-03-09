Undersköterska till kirurgisk verksamhet
Vi söker undersköterska till KAVA, en del av kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset US i Linköping.
Här bedrivs vård och behandling av patienter inom akutkirurgi och trauma alla dygnets timmar. KAVA är en kirurgisk akutvårdsavdelning som består av fyra vårdlag där vi vårdar upp till 6 patienter i varje team.
Vårt erbjudande
Hos oss på KAVA är det centralt att skapa en vård där varje patient får känna sig sedd, hörd och delaktig. Personcentrerad vård är en självklar del av vårt arbetssätt, och vi strävar efter att tillsammans med patienten planera och genomföra vården utifrån dennes behov, resurser och önskemål.
Vi jobbar med fortbildning på arbetstid för att öka din kunskap, bland annat genom utbildning i olika ämnen varje tisdag och temavecka i omvårdnad varje termin. Vi tillämpar också önskeschema där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka ditt schema.
Låter det här som något för dig? Då kommer vi trivas ihop!
Har du Instagram kan du kika in på vårt konto, kava182linkoping, för att få en inblick i delar av vår vardag. Läs också gärna om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av basal omvårdnad samt flera andra uppgifter såsom kontroll av vitalparametrar, såromläggningar, dränagehantering, katetersättning och provtagning. En annan del är stomivård och att undervisa patienten med målet att sköta sin stomi självständigt. Som undersköterska har du ett stort patientsäkerhetsansvar via riskbedömningar och förebyggande omvårdnadsåtgärder.
Din inskolning är individanpassad och pågår under fyra veckor.
Arbetsgrupp
Här arbetar vi i parvård, undersköterska och sjuksköterska. I teamet ingår också ett flertal professioner som alla har sin självklara del i vården runt patienten: läkare, specialistsjuksköterska och paramedicinare.
Vissa pass är du inte knuten till ett vårdlag utan hjälper till där det behövs.
Vi vårdenhetschefer sätter stor vikt vid att vara närvarande för våra medarbetare. Vi finns både på "golvet" och på kontoret. Vi är båda gamla KAVA-syrror som älskar kirurgisk akutsjukvård.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Arbetslivserfarenhet inom slutenvård i närtid är ett krav. Erfarenhet inom kirurgisk vård är meriterande.
Vi söker dig som älskar mötet med människor. Du drivs av att vårda, stödja och skapa trygghet. För dig är patienten alltid i centrum och omvårdnaden är det viktigaste i ditt arbete.
Du förstår vikten av en öppen och tydlig kommunikation i teamet. Du är anpassningsbar och har förmåga att omprioritera när situationen förändras.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder just nu tre tillsvidaretjänster och vikariat. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Anna Nilsson 010-1038222. Jobbnummer
9786279