Undersköterska till Högsätra vård- och omsorgsboende, timvikarie
2026-01-12
Högsätra vård- och omsorgsboende ligger i Högsätrahuset på Lidingö. Vi är omgivna av grönska och vi använder våra balkonger, vår trädgård och kringliggande promenadstråk så mycket vi kan. På entréplan finns KulturPunkt Högsätra för äldre, våra inbjudande lokaler som vi använder för olika aktiviteter och evenemang. Vi är ett Silviahemscertifierat och akademiskt vård- och omsorgsboende.
Vi tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi sätter alltid individens behov i centrum.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
* Ge personlig vård och stöd utifrån varje boendes individuella behov
* Hjälpa till med på- och avklädning, personlig hygien, måltider och vardagsaktiviteter enligt biståndsbeslut och genomförandeplaner
* Samarbeta nära med sjuksköterska och övriga teammedlemmar för att säkerställa hög kvalitet och följa gällande lagstiftning
* Bidra till meningsfulla aktiviteter, social samvaro och utevistelse för de boendeKvalifikationer
Vill du göra skillnad i äldreomsorgen? Vi söker nu engagerade undersköterskor och vårdbiträden som timvikarier till vårt professionella och erfarna team på Högsätra vård- och omsorgsboende. För dig som vill arbeta mer under sommaren finns även möjlighet till sommarvikariat under juni, juli och augusti.
Vem du är som person är väldigt viktigt för oss. Vi vill att du har god samarbetsförmåga och en stor personlig mognad. Du är trygg, lugn och stabil i mötet med de boende och deras anhöriga. Att vara omtänksam och erbjuda ett gott bemötande är betydelsefulla egenskaper i ditt arbete.
För att lyckas och trivas i ditt arbete hos oss behöver du även ha:
* god kunskap i svenska, både tal och skrift
* grundläggande datakunskaper
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsmiljö där din insats gör verklig skillnad i människors liv. Du kommer att vara en del av ett engagerat och stöttande team som värdesätter samarbete och gemenskap.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi villvara en attraktiv arbetsgivare som erbjuderutvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull ochberikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
I Lidingö stad krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom utförarverksamhet inom äldreomsorg ochfunktionsnedsättning. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. |Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje personbedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C298727". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Äldreomsorg Kontakt
Biträdande enhetschef
Gerda Fransson gerda.fransson@lidingo.se 08-731 35 74 Jobbnummer
9677563