Undersköterska till hjärtenheten
Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2025-11-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett utvecklande jobb där du får möjlighet att använda hela bredden av din kompetens? Välkommen till oss på hjärtenheten i Östersund!
På hjärtenheten ingår du i en stimulerande gemenskap och blir en viktig del av enheten. Här finns bland annat slutenvårdsavdelning, mottagning, och ett kranskärlslaboratorium (PCI-lab). På slutenvårdsavdelningen har vi 20 vårdplatser var av 6 platser är för hjärtintensivvård. Under dagtid har personalen på avdelningen stöd från en ledningssjuksköterska som koordinerar och leder arbetet.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en akutvårdsavdelning, basal omvårdnad som ADL, för- och eftervård inför hjärtspecifika undersökningar och behandlingar, provtagning och såromläggningar med mera.
Som undersköterska arbetar man i nära samarbete med övriga undersköterskor och sjuksköterskor men även tillsammans med andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till som till exempel läkare och fysioterapeut. På enheten finns även sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska, gärna med erfarenhet från hjärtsjukvård. Du ser det som en självklarhet att arbeta i team och att bidra till hela hjärtenheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten Kontakt
Chef
Felix Tverfjell felix.tverfjell@regionjh.se 063-154172 Jobbnummer
9613429