Undersköterska till hemtjänsten i Östersund
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-07-31
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Östersund
, Krokom
, Mora
, Falun
, Gävle
eller i hela Sverige
Undersköterska till hemtjänsten i Östersund – gör skillnad varje dagVill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad?
Hos oss på Forenede Care är ingen dag den andra lik. Varje dag får du möjlighet att skapa trygghet, glädje och livskvalitet för människor i deras eget hem.
Nu söker vi en engagerad undersköterska som vill bli en del av vårt team i hemtjänsten i Östersund.
Vi söker dig som brinner för att hjälpa andra, tycker om att arbeta självständigt och vill vara en del av en arbetsplats där omtanke, respekt och samarbete står i fokus.
Därför ska du välja oss
Vi vet att en bra arbetsplats skapas av människor som trivs. Därför satsar vi på ett gott arbetsklimat där vi hjälper varandra, har nära till skratt och där du alltid har stöd från engagerade kollegor och närvarande chefer.
Hos oss blir du en viktig del av ett team där vi tillsammans arbetar för att ge den bästa möjliga omsorgen. Vi tror på ett professionellt bemötande, ett nära samarbete och att de små sakerna ofta gör den största skillnaden.
Vi vill att både våra kunder och våra medarbetare ska känna sig trygga, sedda och uppskattade.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med att ge omsorg, service och omvårdnad utifrån varje kunds individuella behov och önskemål. Du möter människor i deras hem och hjälper dem att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Personlig omvårdnad och hygien.
Hjälp med måltider och praktiska sysslor i hemmet.
Läkemedelshantering och andra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Dokumentation enligt gällande rutiner.
Social samvaro, promenader och aktiviteter.
Samarbete med kollegor, sjuksköterskor, rehabpersonal och anhöriga.
För oss är omsorg så mycket mer än de praktiska insatserna. Ett vänligt bemötande, ett samtal över en kopp kaffe eller en promenad kan vara dagens viktigaste stund för den vi besöker.
Vi söker dig som
Du är utbildad undersköterska och har ett genuint engagemang för människor. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för ditt arbete och har ett professionellt bemötande.
Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där man stöttar och hjälper varandra.KvalifikationerKvalifikationer
Skyddad yrkestitel som undersköterska eller intyg från Socialstyrelsen.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg.
Erfarenhet av dokumentation och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vi erbjuder
Hos Forenede Care får du en arbetsgivare som tror på sina medarbetare och investerar i deras utveckling.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning med kollektivavtal.
Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Närvarande chefer som finns nära verksamheten.
Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag.
En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, engagemang och arbetsglädje.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Anställning
Tjänst: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 75–100 % enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dag-, kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Inför en eventuell anställning behöver du visa upp ett oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi kommer även att kontrollera giltig identitetshandling och, i förekommande fall, arbetstillstånd.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5 500 medarbetare. Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi har utsetts till Karriärföretag flera år i rad.
Vår värdegrund bygger på Ansvar, Engagemang och Omtanke – värderingar som genomsyrar allt vi gör och vägleder oss i vårt arbete varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Är du den undersköterska vi söker? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Hos oss får du inte bara ett arbete – du blir en del av ett team där vi bryr oss om varandra, utvecklas tillsammans och varje dag gör verklig skillnad för människorna vi möter.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du är efterlängtad – varmt välkommen till Forenede Care i Östersund! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155051-2125572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Rådhusgatan 46 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10017275