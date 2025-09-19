Undersköterska till hemtjänsten i Bifrost
2025-09-19
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Är du undersköterska och vill vara med och göra skillnad och bidra till bästa möjliga hemtjänst varje dag? Då ska du söka till oss i hemtjänsten i Bifrost och bli en del av vårt team.
Som undersköterska kommer du tillsammans med dina kollegor hjälpa brukare i deras hem. Du kommer samarbeta med legitimerad personal, biståndshandläggare och anhöriga för att tillsammans skapa en meningsfull och stimulerande vardag för de vi är till för. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, vilket innebär att ge personligt stöd och omsorg utifrån individuella behov och förutsättningar - brukaren är i fokus.
Utöver detta kommer du att upprätta och dokumentera genomförandeplaner samt uppdatera dessa efter behov: Du kommer även sammankalla till planeringsmöten i hemmet samt stötta upp i andra administrativa arbetsuppgifter när behov uppstår. I hemtjänsten i Bifrost försöker vi skapa delaktighet och trygghet för alla brukare. Genom att arbeta utifrån kommunens värdighetsgarantier strävar vi efter att alla kunder har en kontaktman och är delaktiga i planeringen av sitt eget omvårdnadsbehov. I uppdraget ingår även att ta emot de delegeringar som krävs för att utföra arbetet.
Arbetstiden kommer vara förlagda under dagar, kvällar och helger. Vi planerar vårt schema i Time Care där du har möjlighet att komma med schemaförslag.
Som tillsvidareanställd och visstidsanställd i Mölndals stad får du ersättning för motion och annan friskvård motsvarade 2000 kronor per år.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
* Goda kunskaper i social dokumentation
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* God datorvana, kunna hantera arbetsmobil med aktuella appar
* B-körkort
I din yrkesroll som undersköterska behöver du kunna samarbeta med kollegor och andra professioner. Du har brukarens behov i fokus och du ser lösningar utifrån ditt yrkeskunnande och brukarens situation . Du har en öppen och positiv attityd. Du drivs av att utvecklas och lära nytt och du har har intresse av digital utveckling som du gärna delar med dig av till dina kollegor. I ditt arbete upprättar du genomförandeplaner med tydliga mål för brukarna och du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Annonsen avser två tillsvidaretjänster och en tidsbegränsad tjänst för perioden 2025-11-01 till 2026-05-30
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Meral Kaya meral.kaya@molndal.se 0313152824 Jobbnummer
